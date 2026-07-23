Kích hoạt Báo động đỏ trong 10 phút, cứu nam thanh niên đa chấn thương

Chỉ khoảng 15 phút sau vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô, nam thanh niên 18 tuổi (Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốc mất máu do đa chấn thương.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ lập tức triển khai quy trình tiếp cận bệnh nhân đa chấn thương theo nguyên tắc ABCDE (Nguyên tắc vàng trong cấp cứu đa chấn thương).

Dù vẫn tỉnh táo và còn giao tiếp được, các chỉ số sinh tồn cho thấy tình trạng vô cùng nguy kịch. Người bệnh có mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt còn 75/55 mmHg - dấu hiệu điển hình của sốc mất máu.

Khám lâm sàng ghi nhận vùng ngực và bụng bầm tím diện rộng, bụng trướng căng, phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc rõ. Người bệnh còn có vết thương hở vùng hông phải lộ xương cánh chậu.

Tình trạng bệnh nhân khi nhập viện được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Song song với hồi sức ban đầu, điều dưỡng nhanh chóng thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch ngoại vi cỡ lớn, lấy máu xét nghiệm, định nhóm máu và chuẩn bị truyền máu tối cấp. Siêu âm FAST tại giường phát hiện nhiều dịch tự do trong ổ bụng, nghi ngờ chảy máu nội tạng.

Sau khi trực tiếp đánh giá người bệnh, BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học nhận định bệnh nhân nhiều khả năng bị đa chấn thương với chấn thương bụng kín và chấn thương ngực kín gây chảy máu nội tạng nghiêm trọng, cần phẫu thuật cấp cứu ngay.

Trước tình trạng nguy kịch, BSCKII Trần Thượng Việt quyết định kích hoạt quy trình Báo động đỏ nội viện và chuyển thẳng người bệnh lên phòng mổ mà không chờ chụp CT ngực - bụng...

Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhập viện, người bệnh đã được đưa lên bàn mổ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ ghi nhận khoảng 1,5 lít máu tươi trong ổ bụng. Người bệnh bị vỡ lách gây chảy máu ồ ạt; rách cơ hoành trái dài 10 cm khiến toàn bộ dạ dày, lách và ruột non thoát vị lên khoang màng phổi trái; vết rách gan sâu trên 5 cm; đụng dập và rách mạc treo ruột non; đồng thời có vết thương hở vùng hông phải lộ xương cánh chậu.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực. Các bác sĩ tiếp tục điều trị sốc mất máu, suy hô hấp, đụng dập phổi hai bên, tràn máu màng phổi, hội chứng tiêu cơ vân và phát hiện thêm nhiều tổn thương cột sống trên phim CT toàn thân thực hiện sau mổ.

Sau 4 ngày hồi sức tích cực, người bệnh đã cai máy thở thành công, rút nội khí quản, tỉnh táo, các chỉ số huyết động và xét nghiệm cải thiện rõ rệt.

Theo BSCKII Trần Thượng Việt, trong cấp cứu ngoại khoa, đặc biệt với bệnh nhân đa chấn thương, những quyết định trong vài phút đầu có ý nghĩa sống còn.

Báo động đỏ nội viện là một trong những quy trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu người bệnh nguy kịch. Hệ thống được xây dựng theo nguyên tắc huy động đồng thời các nguồn lực cần thiết ngay khi kích hoạt, bảo đảm "đúng người - đúng thời điểm - đúng nguồn lực".

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