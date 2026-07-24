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Sống Khỏe

Cấy máy khử rung tim kịp thời cứu bệnh nhân mắc hội chứng Brugada

Nhiều lần ngất đột ngột, đập đầu xuống nền cứng nhưng không tìm ra nguyên nhân, người bệnh mắc hội chứng Brugada thoát đột tử nhờ cấy máy khử rung tim.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần sau nhiều ngày liên tiếp xuất hiện các cơn mất ý thức đột ngột. Dù đang đi lại hay ngồi nghỉ bình thường, người bệnh bất ngờ tối sầm mặt, mất ý thức rồi ngã gục xuống sàn.

Các cơn ngất tái diễn nhiều lần khiến vùng đầu và mặt liên tục va đập xuống nền cứng. Rất may, người bệnh chưa bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Trước đó, người bệnh đã khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa tìm được nguyên nhân. Chỉ khi được thăm dò chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ mới phát hiện những bất thường trên điện tâm đồ gợi ý hội chứng Brugada - bệnh lý rối loạn điện học tim do bất thường các kênh ion của tế bào cơ tim, có yếu tố di truyền.

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Ê-kíp cấy máy tạo nhịp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Phạm Trần Linh, chuyên gia về nhịp học tim mạch cho biết, bệnh nhân đã được cấy máy khử rung tim tự động (ICD). Khi xuất hiện các rối loạn nhịp thất nguy hiểm như rung thất, thiết bị sẽ tự động phát hiện và phát xung điện nhằm khôi phục nhịp tim bình thường.

Thách thức lớn nhất trong điều trị hội chứng Brugada là đánh giá chính xác nguy cơ đột tử và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp, bởi bệnh có thể diễn biến rất nhanh dù người bệnh không có tổn thương cấu trúc tim rõ ràng.

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Cấy máy khử rung tim ICD tại Bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình - Ảnh BVCC

Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo, những trường hợp từng ngất không rõ nguyên nhân hoặc từng được cấp cứu do ngừng tim; người có người thân mắc hội chứng Brugada hoặc đột tử khi còn trẻ... cần đến chuyên khoa tim mạch để được làm điện tâm đồ và đánh giá nguy cơ.

Đối với người đã được chẩn đoán mắc hội chứng Brugada: Tái khám định kỳ theo lịch hẹn; Hạ sốt sớm khi bị sốt; Tuyệt đối không sử dụng rượu bia; Không tự ý dùng các thuốc có nguy cơ khởi phát rối loạn nhịp; Tuân thủ điều trị và duy trì lối sống lành mạnh nhằm giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ cao và can thiệp đúng thời điểm bằng các kỹ thuật hiện đại như cấy máy khử rung tim ICD là giải pháp quan trọng giúp ngăn ngừa đột tử, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay, hay uống nước chanh, gừng cấp tốc không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng" cấp cứu:

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