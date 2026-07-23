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Sống Khỏe

Người đàn ông 45 tuổi nguy kịch vì mắc sởi lại tưởng cảm cúm

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị cho nam bệnh nhân 45 tuổi mắc sởi biến chứng nặng. Trước đó, người bệnh tự mua thuốc điều trị vì nghĩ mình chỉ mắc cúm thông thường.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Hiếu (Khoa Bệnh lây đường hô hấp (A4C), Bệnh viện TƯQĐ 108)

Khi đến bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng mệt nhiều, mắt đỏ, đau rát họng, tiêu chảy nhiều lần và nổi ban khắp cơ thể. Kết quả thăm khám cùng các xét nghiệm xác định người bệnh mắc sởi ngày thứ 5, đã xuất hiện hàng loạt biến chứng gồm viêm phổi, viêm mũi xoang cấp mủ, viêm ruột và tổn thương gan.

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Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã điều trị tích cực bằng bù dịch, điện giải, hạ sốt, điều trị bội nhiễm, hỗ trợ chức năng gan cùng các biện pháp chăm sóc toàn diện. Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt và ổn định.

Các bác sĩ Khoa Bệnh lây đường hô hấp (A4C), Bệnh viện TƯQĐ 108 cho biết, sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi (Measles virus) gây ra và là một trong những bệnh có khả năng lây lan mạnh nhất ở người.

Virus lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Đáng lưu ý, virus có thể tồn tại trong không khí và trên các bề mặt trong một khoảng thời gian nhất định, khiến nguy cơ lây nhiễm rất cao nếu tiếp xúc gần với người bệnh.

Người mắc sởi có thể lây bệnh từ khoảng 4 ngày trước khi phát ban đến 4 ngày sau khi phát ban.

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Ban sởi trên lưng bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo khuyến cáo, bất kỳ ai chưa có miễn dịch đều có thể mắc sởi. Nguy cơ đặc biệt cao ở những người chưa từng mắc bệnh, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mạn tính.

Sau thời gian ủ bệnh từ 7-21 ngày, sởi thường khởi phát bằng các triệu chứng như sốt cao liên tục, ho, chảy mũi, đau họng, mắt đỏ, chảy nước mắt và mệt mỏi. Một số trường hợp xuất hiện hạt Koplik trong niêm mạc miệng - dấu hiệu đặc trưng của bệnh.

Sau vài ngày, ban đỏ bắt đầu xuất hiện từ vùng mặt, sau tai rồi lan dần xuống thân mình và tứ chi.

Do các triệu chứng giai đoạn đầu khá giống cảm cúm hoặc viêm họng thông thường nên nhiều người trưởng thành chủ quan.

Theo các bác sĩ, ngoài những biểu hiện điển hình, người lớn còn có nguy cơ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm thanh quản, suy hô hấp, viêm tai giữa, viêm gan, tiêu chảy nặng, viêm não và thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Nguy cơ này đặc biệt tăng cao ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh sởi. Việc điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ, bù dịch, hạ sốt, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và phát hiện sớm các biến chứng để xử trí kịp thời.

Người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao kéo dài, phát ban kèm sốt, khó thở, đau ngực, ho nhiều, tiêu chảy nhiều, lơ mơ, co giật hoặc mệt mỏi, ăn uống kém.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, tiêm vắc xin đầy đủ vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Những người chưa rõ tiền sử mắc sởi hoặc chưa được tiêm đủ liều nên đến các cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn.

Bên cạnh đó, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như che miệng khi ho, hắt hơi; rửa tay thường xuyên; đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh từ khi nghi ngờ mắc sởi đến ít nhất 4 ngày sau khi phát ban; giữ nơi ở thông thoáng và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng.

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#nguy cơ biến chứng sởi người lớn #nhầm lẫn triệu chứng cúm và sởi #tầm quan trọng tiêm vắc xin phòng sởi #dịch bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp #biện pháp phòng tránh lây nhiễm sởi

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