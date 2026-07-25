Phát hiện sớm hội chứng Lynch để ngăn ngừa ung thư

Trong thực tế điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận không ít gia đình có nhiều thành viên lần lượt mắc ung thư đại trực tràng hoặc ung thư nội mạc tử cung. Một trong những nguyên nhân đã được y học xác định là hội chứng Lynch - hội chứng ung thư di truyền do đột biến gen.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai cho biết, hội chứng Lynch xảy ra do đột biến các gen có chức năng sửa chữa những sai sót phát sinh trong quá trình sao chép DNA.

Bình thường, hệ thống gen này giúp nhận diện và sửa chữa các lỗi khi tế bào phân chia. Khi cơ chế sửa chữa bị khiếm khuyết, các tổn thương DNA sẽ tích lũy theo thời gian, tạo điều kiện cho tế bào ung thư hình thành.

Người mang hội chứng Lynch có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng lên tới khoảng 80% và nguy cơ ung thư nội mạc tử cung khoảng 60%. Bên cạnh đó, nguy cơ mắc các ung thư khác như ung thư dạ dày, đường mật, ruột non và hệ tiết niệu cũng tăng đáng kể.

Đáng lưu ý, đột biến này di truyền theo kiểu trội trên nhiễm sắc thể thường. Điều đó đồng nghĩa, nếu bố hoặc mẹ mang gen đột biến thì mỗi người con có khoảng 50% khả năng thừa hưởng đột biến, không phụ thuộc giới tính.

Chính vì vậy, việc phát hiện sớm không chỉ có ý nghĩa đối với người bệnh mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho nhiều thành viên khác trong gia đình.

Ảnh minh họa BVCC

Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, hội chứng Lynch thường được nhận diện thông qua tiền sử ung thư của cả gia đình thay vì chỉ dựa trên biểu hiện của một cá nhân.

Những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm có nhiều người trong cùng một bên gia đình (bên nội hoặc bên ngoại) mắc các ung thư liên quan như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư buồng trứng.

Gia đình cũng cần cảnh giác nếu có người thân được chẩn đoán ung thư trước 50 tuổi hoặc một người từng mắc từ hai loại ung thư nguyên phát trở lên, chẳng hạn đã điều trị ung thư đại trực tràng sau đó tiếp tục mắc ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư dạ dày.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương nhấn mạnh, xét nghiệm di truyền không được chỉ định đại trà mà ưu tiên cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Đó là những người có bố, mẹ, anh chị em ruột hoặc con đã được xác định mang đột biến gen liên quan hội chứng Lynch; hoặc người mắc ung thư đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung khi còn trẻ cần đánh giá nguy cơ xuất hiện thêm các ung thư khác cũng như khả năng di truyền cho con.

Nếu phát hiện mang đột biến gen, người bệnh sẽ được xây dựng phả hệ sức khỏe, đánh giá nguy cơ cho các thành viên trong gia đình và lập chương trình tầm soát cá thể hóa.

Ví dụ, thay vì nội soi đại tràng từ tuổi 50 theo khuyến cáo chung, người mang hội chứng Lynch có thể được chỉ định nội soi định kỳ từ 20-25 tuổi, lặp lại mỗi 1-2 năm. Việc phát hiện và cắt bỏ polyp ngay từ giai đoạn sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Theo các chuyên gia, xét nghiệm di truyền thường chỉ cần thực hiện một lần trong đời. Kết quả sẽ giúp bác sĩ xây dựng chiến lược tầm soát lâu dài, đồng thời hỗ trợ tư vấn cho các thành viên trong gia đình có nguy cơ mắc bệnh.

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