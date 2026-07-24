Phẫu thuật thành công ung thư tụy xâm lấn mạch máu phức tạp

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cơn đau lan xuyên ra sau lưng. Trước đó, người bệnh đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế và được chẩn đoán ung thư vị trí eo tụy - thân tụy xâm lấn động mạch thân tạng.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u xâm lấn động mạch thân tạng, đầu gần động mạch gan chung và ngã ba hợp lưu tĩnh mạch lách - mạc treo tràng trên.

Phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh khối u xâm lấn động mạch thân tạng, đầu gần động mạch gan chung và ngã ba hợp lưu tĩnh mạch lách mạc treo tràng trên - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ tiến hành sinh thiết khối u để xác định chẩn đoán và xây dựng chiến lược điều trị bằng hóa chất kết hợp miễn dịch.

Bệnh nhân bắt đầu điều trị từ tháng 12/2025. Sau 3 đợt hóa chất và 4 đợt điều trị miễn dịch, khối u đáp ứng tích cực, triệu chứng đau bụng giảm rõ rệt, các chỉ điểm ung thư giảm đáng kể và thể trạng người bệnh được cải thiện.

Để chuẩn bị cho phẫu thuật, bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật nút động mạch gan chung trước mổ. Đây là kỹ thuật giúp kích thích hình thành hệ tuần hoàn bàng hệ nuôi gan và dạ dày, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cắt bỏ động mạch thân tạng trong quá trình phẫu thuật.

Sau hai tuần, kết quả chụp mạch cho thấy hệ tuần hoàn bàng hệ phát triển tốt, chức năng gan ổn định, đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật.

Minh hoạ kỹ thuật nút động mạch gan chung, giúp tuần hoàn bàng hệ cho gan và dạ dày phát triển và hình ảnh chụp mạch sau nút động mạch gan chung

﻿Hình ảnh minh hoạ kỹ thuật cắt lách thân đuôi tuỵ, cắt động mạch thân tạng, cắt đoạn tĩnh mạch cửa - Ảnh BVCC

TS.BS Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Ung bướu và Xạ trị cho biết, mục tiêu lớn nhất là đạt được phẫu thuật R0, tức là loại bỏ triệt căn toàn bộ tổ chức ung thư. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp cải thiện thời gian sống và chất lượng sống cho bệnh nhân.

Ca mổ kéo dài hơn 10 giờ. Sau phẫu thuật, người bệnh đáp ứng tích cực, các chỉ số ổn định, diễn biến hậu phẫu thuận lợi và đang tiếp tục được đội ngũ y bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

TS.BS Cao Mạnh Thấu thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

TS.BS Cao Mạnh Thấu nhấn mạnh, ung thư tụy thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do triệu chứng không điển hình. Nhiều trường hợp chỉ được chẩn đoán khi khối u đã tiến triển hoặc xâm lấn các cơ quan lân cận, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn.

Các bác sĩ khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần được khám và tầm soát định kỳ tại các cơ sở chuyên sâu về gan mật - tụy. Nhóm này bao gồm người bị viêm tụy tái phát nhiều lần; người có người thân trong vòng hai thế hệ mắc ung thư tụy; người có các tổn thương nang tụy, u nhú nhầy nội ống tụy, nang nhầy tụy hoặc các bất thường của ống tụy như giãn ống tụy, bất thường chỗ đổ ống mật - tụy; người mắc viêm tụy mạn di truyền hoặc hội chứng Peutz-Jeghers.

Việc tầm soát không chỉ dựa vào siêu âm thông thường mà cần kết hợp các phương pháp chuyên sâu như chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và siêu âm nội soi nhằm tăng khả năng phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

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