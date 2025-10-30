Đau bụng kéo dài trẻ 9 tuổi phát hiện mang u nang buồng trứng

Bé gái 9 tuổi với khối u nang buồng trứng ca bệnh hiếm gặp được xử trí thành công tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Trẻ đau bụng kéo dài do u buồng trứng

Bé gái 9 tuổi, cao 1m30, nặng 25kg, được chuyển đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài, siêu âm phát hiện có khối u buồng trứng trái.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm. Kết quả siêu âm cho thấy một nang buồng trứng trái kích thước 51x52mm, cấu trúc hỗn hợp gợi ý dạng nang bì.

Sau khi hội chẩn, PGS.TS. Lê Thị Anh Đào – Trưởng Khoa Phụ ngoại A5 cùng ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi để vừa chẩn đoán xác định, vừa xử trí triệt để tổn thương. Trong quá trình mổ, phát hiện nang buồng trứng trái kích thước khoảng 7x6cm, tử cung của bé được quan sát thấy chưa phát triển, phù hợp với lứa tuổi và giai đoạn tiền dậy thì.

Ê- kíp phẫu thuật đã bóc tách và bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành, đảm bảo chức năng sinh sản về sau cho bệnh nhi. Toàn bộ khối u được lấy trọn qua đường nội soi, không có biến chứng trong và sau mổ. Bé hồi phục tốt, xuất viện sau vài ngày điều trị.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Phát hiện điều trị sớm tránh mất khả năng sinh sản cho trẻ

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Chung, Trưởng khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, u buồng trứng là một trong những bất thường khá phổ biến của buồng trứng, gặp ở mọi lứa tuổi.

Tỷ lệ u buồng trứng là 3,6% trong các khối u sinh dục, trong đó u nhầy buồng trứng chiếm tỷ lệ khoảng 20% và có xu hướng gia tăng, với tần suất gặp cao hơn ở những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

U buồng trứng thường không có dấu hiệu lâm sàng điển hình, các triệu chứng thường nghèo nàn, do đó chỉ được phát hiện khi có biến chứng như u to lên nhanh, xoắn, gầy sút cân hoặc khi ác tính thì thường là giai đoạn muộn, khiến cho việc điều trị khó khăn và tiên lượng rất xấu, nên ung thư buồng trứng luôn được coi như "kẻ giết người thầm lặng".

Do đó, khi trẻ em, phụ nữ có các biểu hiện như bụng to bất thường nhưng không phải do mang thai, thường xuyên đau bụng âm ỉ,... cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, phát hiện và xử trí kịp thời, tránh phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, gây ra các biến chứng đáng tiếc.