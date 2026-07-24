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Sống Khỏe

Ghép da giữ lại đôi chân cho bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn

Bé trai 41 tháng tuổi người Mường bị rắn hổ mang cắn gây hoại tử nặng, các bác sĩ đã dùng da đầu để ghép và giữ lại đôi chân cho bé.

Thúy Nga

Bị mất thị lực do đục thủy tinh thể bẩm sinh hai mắt, bé trai 41 tháng tuổi người dân tộc Mường đang chơi trên sàn nhà thì bất ngờ bị rắn hổ mang cắn vào bàn chân trái.

Sau sơ cứu, bệnh nhi được chuyển đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tổn thương diễn biến phức tạp.

Trên cơ thể chỉ nặng 9 kg, nọc độc nhanh chóng gây hoại tử lan rộng từ bàn chân trái lên cẳng chân và đùi, đe dọa phải cắt bỏ chi thể.

Mặc dù được điều trị tích cực, nọc độc vẫn tiếp tục phá hủy da và mô mềm. Vùng hoại tử lan từ bàn chân lên cẳng chân rồi đến đùi, tạo nên khuyết hổng phần mềm rất lớn.

Trước nguy cơ nhiễm trùng nặng, mất mô diện rộng và phải cắt bỏ chi thể, các bác sĩ đã cắt lọc toàn bộ mô hoại tử nhằm kiểm soát nhiễm trùng, loại bỏ tổ chức không còn khả năng hồi phục và bảo tồn tối đa các cấu trúc còn sống. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, vùng khuyết hổng kéo dài từ đùi xuống bàn chân trở thành thách thức lớn trong việc che phủ và tái tạo tổ chức.

ThS.BS Trương Thế Duy, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là ca bệnh đặc biệt khó bởi bệnh nhi còn quá nhỏ, nguồn da lành để ghép rất hạn chế. Các bác sĩ phải vừa loại bỏ triệt để mô hoại tử, vừa cố gắng giữ lại tối đa cấu trúc chi thể. Mục tiêu không chỉ là làm liền vết thương mà còn bảo tồn khả năng vận động và sự phát triển lâu dài của trẻ.

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Các bác sĩ dùng da đầu để ghép da chân cho trẻ - Ảnh BVCC

Sau khi cân nhắc nhiều phương án, các bác sĩ quyết định sử dụng chính da đầu của bệnh nhi để ghép che phủ vùng khuyết hổng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc tích cực với sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng hai chuyên khoa nhằm kiểm soát nhiễm trùng, bảo đảm dinh dưỡng, thay băng định kỳ và đánh giá khả năng sống của từng mảnh da ghép.

7 ngày sau phẫu thuật, toàn bộ mảnh ghép đã bám sống tốt, vết thương tiến triển thuận lợi và chi thể được bảo tồn. Vùng da đầu lấy ghép cũng hồi phục tốt, tóc có thể mọc trở lại bình thường.

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Niềm vui của các bác sĩ và gia đình khi giữ lại được đôi chân cho trẻ - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, bệnh nhi vẫn cần tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết thương, đánh giá chức năng vận động và phục hồi chức năng trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc bảo tồn thành công chi thể có ý nghĩa đặc biệt đối với một em bé vốn đã chịu nhiều thiệt thòi do mất thị lực bẩm sinh.

Cách xử trí đúng khi bị rắn cắn để hạn chế biến chứng

- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu chống độc càng sớm càng tốt.

- Hạn chế vận động chi bị cắn, cố định ở tư thế phù hợp.

- Không rạch vết thương, không hút nọc độc bằng miệng hoặc đắp lá thuốc.

- Không tự ý garô quá chặt vì có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mô.

- Theo dõi sát các dấu hiệu sưng nề, hoại tử hoặc khó thở để được xử trí kịp thời.

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