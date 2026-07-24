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Sống Khỏe

Điều trị thành công ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển ở trẻ 14 tuổi

Khoa Xạ đầu cổ (Xạ 1), Bệnh viện K vừa điều trị thành công một trường hợp ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển cho bệnh nhi 14 tuổi.

Thúy Nga

Bệnh nhi N.N.A. (14 tuổi) nhập viện trong tình trạng ù tai tăng dần kèm những cơn đau đầu dai dẳng. Kết quả thăm khám và chẩn đoán tại Bệnh viện K cho thấy bệnh nhi mắc ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển. Khối u có kích thước lớn, đã xâm lấn rộng tới các cấu trúc xương nền sọ và thần kinh.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mắc carcinoma không sừng hóa, thể không biệt hóa – thể mô bệnh học đặc trưng của ung thư vòm mũi họng, thường đáp ứng tốt với hóa xạ trị.

TS.BS Nguyễn Văn Đăng, Trưởng khoa Xạ đầu cổ, Bệnh viện K cho biết, ung thư vòm mũi họng ở trẻ em là bệnh lý hiếm gặp và phần lớn được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển tại chỗ. Việc điều trị cũng có nhiều điểm khác biệt so với người lớn, từ lựa chọn thuốc hóa chất, liều lượng đến kỹ thuật xạ trị.

Trong trường hợp bệnh nhi N.N.A., thách thức đặt ra không chỉ là kiểm soát khối u đã xâm lấn rộng mà còn phải bảo đảm hạn chế tối đa những tác động lâu dài của điều trị đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Việc tính toán liều xạ trị vùng đầu - cổ trên cơ thể đang trong giai đoạn phát triển đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng.

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Khối u của bệnh nhi trước và sau điều trị - Ảnh BVCC

Bệnh nhi được truyền hóa chất cảm ứng 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục hóa xạ trị đồng thời đủ liều theo phác đồ. Trong toàn bộ quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và xử trí kịp thời các tác dụng không mong muốn, giúp hoàn thành đầy đủ liệu trình mà không phải gián đoạn.

Kết quả sau điều trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Bệnh nhi hết hoàn toàn tình trạng ù tai và đau đầu; ăn uống tốt hơn, thể trạng hồi phục, vị giác và thính lực trở lại bình thường. Đặc biệt, kết quả nội soi và chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u nguyên phát và hạch đã đáp ứng hoàn toàn, không còn hình ảnh tổn thương; đồng thời chưa phát hiện di căn xa.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi ổn định và em đã có thể quay trở lại trường học cùng bạn bè.

TS.BS Nguyễn Văn Đăng cho biết, ung thư vòm mũi họng ở trẻ em, kể cả khi đã ở giai đoạn tiến triển, vẫn có cơ hội điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ tại cơ sở chuyên khoa.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như ù tai kéo dài, ngạt tắc mũi một bên, nổi hạch vùng cổ, chảy máu mũi hoặc đau đầu kéo dài. Đây đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm mũi họng nhưng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường. Việc đưa trẻ đến khám sớm tại cơ sở chuyên khoa ung bướu sẽ giúp tăng cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng.

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Video bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cung cấp
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