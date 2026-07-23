Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ điều dưỡng bị hành hung tại bệnh viện Hải Dương

Ngày 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng đề nghị khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc một điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung ngay tại nơi làm việc và tiếp tục bị tấn công tại nhà riêng.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, vụ việc được báo chí phản ánh ngày 22/7/2026 có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trong bệnh viện, ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cũng như hoạt động khám, chữa bệnh.

Để bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và môi trường khám chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế khẩn trương triển khai nhiều biện pháp.

Trước hết, tiếp tục tập trung điều trị kịp thời cho nữ điều dưỡng bị thương. Đồng thời, chủ động xác minh, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thiết lập và duy trì hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh; triển khai đầy đủ các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế khẩn trương báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

Nữ điều dưỡng bị chửi bới, xúc phạm tại bệnh viện - Ảnh mạng xã hội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 21/7, tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, một nữ điều dưỡng bị ba người (gồm hai nam và một nữ) chửi bới, xúc phạm và hành hung.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi nữ điều dưỡng trở về nhà riêng, nhóm người trên tiếp tục tìm đến để chửi bới, đe dọa. Trong quá trình xảy ra xô xát, một người được cho là đã ném chìa khóa trúng vùng thái dương của nạn nhân, khiến chị chảy nhiều máu và phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 22/7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và video ghi lại diễn biến vụ việc tại bệnh viện cũng như tại nhà riêng của nữ điều dưỡng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Minh Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, xác nhận vụ việc xảy ra tại Khoa Thần kinh của bệnh viện và sau đó tiếp diễn tại nhà riêng của điều dưỡng trưởng tên H.

Theo ông Hiệp, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân liên quan đến vấn đề nợ nần bên ngoài, không liên quan đến hoạt động chuyên môn hay công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết đơn vị đã giao Phòng Tổ chức cán bộ xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Làm việc tại nhà: vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình: