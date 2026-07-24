Bé gái 5 tuổi bị mảnh tô vỡ cứa sâu sát khí quản trong tai nạn khi ăn cơm

ThS.BS Phan Lê Minh Tiến, Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bé gái 5 tuổi (Cà Mau) đang ăn cơm thì không may bị té ngã, làm vỡ tô khiến mảnh sành sắc nhọn cứa vào vùng cằm và cổ, gây chảy nhiều máu.

Ngay sau tai nạn, gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện địa phương để sơ cứu, cầm máu trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Mảnh tô vỡ cứa sâu vào cổ trẻ - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận vết thương vùng cằm lệch phải dài khoảng 10 cm, sâu hơn 2 cm. Đường tổn thương đi sát khí quản và các mạch máu lớn vùng cổ. Rất may, khí quản, hệ thống mạch máu lớn cùng các cấu trúc quan trọng khác chưa bị tổn thương.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành kiểm soát chảy máu, làm sạch vết thương và khâu phục hồi tổn thương. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định, diễn tiến thuận lợi và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, vùng cổ là nơi tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng như khí quản, thực quản, động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh và các dây thần kinh lớn. Chỉ một tổn thương sâu cũng có thể gây chảy máu ồ ạt, suy hô hấp hoặc đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Để phòng ngừa tai nạn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo, phụ huynh không nên để trẻ nhỏ tự sử dụng tô, chén hoặc ly làm bằng thủy tinh, sành, gốm, đặc biệt tại những vị trí dễ trơn trượt hoặc khi không có người lớn giám sát.

Khu vực ăn uống cần được giữ khô ráo, gọn gàng để giảm nguy cơ té ngã. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần nhắc nhở không chạy nhảy, đùa nghịch trong khi ăn nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc.

Cách sơ cứu đúng khi trẻ bị vật sắc nhọn gây thương tích - Giữ trẻ nằm hoặc ngồi yên để hạn chế chảy máu. - Không tự ý rút mảnh vỡ hoặc dị vật còn cắm trong vết thương. - Không đắp thuốc, lá cây hoặc các chất không bảo đảm vô khuẩn lên vết thương. - Nếu vết thương chảy máu, dùng gạc hoặc khăn sạch ép trực tiếp để cầm máu. - Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh viện có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên khoa.

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