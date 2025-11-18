VNeTraffic – ứng dụng quản lý mọi thông tin liên quan đến giao thông

Ngày 18/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM cho biết đã triển khai đến các Trung tâm sát hạch; cơ sở đào tạo lái xe và các điểm tiếp dân trên toàn địa bàn Thành phố hướng dẫn học viên cài đặt VNeTraffic.

“VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng, nhằm hỗ trợ người dân tra cứu, quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao thông một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác trên thiết bị di động”, đại diện PC08 thông tin.

Cán bộ Đội Sát hạch, Cấp GPLX đang hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeTraffic

Lãnh đạo PC08 cho biết, thông qua ứng dụng, người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng căn cước công dân và sử dụng nhiều tính năng như: tra cứu vi phạm giao thông (phạt nguội), lịch sử vi phạm, thông báo xử phạt chính thức từ CSGT; sử dụng ví điện tử lưu trữ các giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chứng nhận kiểm định… VNeTraffic cũng cho phép theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký xe, biển số đấu giá, thông tin bảo hiểm, đăng kiểm; nộp phạt trực tuyến và nhận các cảnh báo, thông báo giao thông chính thống từ lực lượng CSGT. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất, dễ sử dụng, giúp hạn chế tối đa tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, đường link giả mạo.

PC08 cảnh báo, việc không cài đặt ứng dụng có thể khiến người dân bỏ lỡ thông báo xử phạt, không biết xe đã sang nhượng vẫn còn đứng tên, dẫn đến rủi ro pháp lý nếu xảy ra vi phạm. Hoặc nghiêm trọng hơn, người dân có thể bị dẫn dụ bởi các trang web/tin nhắn giả danh CSGT dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic (nguồn Báo SGGP)

Người dân được khuyến khích chủ động cài đặt, sử dụng VNeTraffic và tận dụng tối đa tiện ích ví giấy tờ giao thông điện tử. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông và xây dựng Chính phủ điện tử.