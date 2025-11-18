Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

VNeTraffic – ứng dụng quản lý mọi thông tin liên quan đến giao thông

Tra cứu phạt nguội, ví giấy tờ giao thông; nộp phạt không đến trụ sở; đăng ký, đăng kiểm xe… tất cả gói gọn trong App VNeTraffic.

Đăng Lê

Ngày 18/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM cho biết đã triển khai đến các Trung tâm sát hạch; cơ sở đào tạo lái xe và các điểm tiếp dân trên toàn địa bàn Thành phố hướng dẫn học viên cài đặt VNeTraffic.

img-7391.jpg
VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng, nhằm hỗ trợ người dân tra cứu, quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao thông một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác trên thiết bị di động

“VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng, nhằm hỗ trợ người dân tra cứu, quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao thông một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác trên thiết bị di động”, đại diện PC08 thông tin.

img-7386.jpg
PC08 đã triển khai đến các Trung tâm hạch; cơ sở đào tạo lái xe và các điểm tiếp dân trên toàn địa bàn TP hướng dẫn học viên cài đặt VNeTraffic
img-7390.jpg
Cán bộ Đội Sát hạch, Cấp GPLX đang hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeTraffic

Lãnh đạo PC08 cho biết, thông qua ứng dụng, người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng căn cước công dân và sử dụng nhiều tính năng như: tra cứu vi phạm giao thông (phạt nguội), lịch sử vi phạm, thông báo xử phạt chính thức từ CSGT; sử dụng ví điện tử lưu trữ các giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chứng nhận kiểm định… VNeTraffic cũng cho phép theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký xe, biển số đấu giá, thông tin bảo hiểm, đăng kiểm; nộp phạt trực tuyến và nhận các cảnh báo, thông báo giao thông chính thống từ lực lượng CSGT. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất, dễ sử dụng, giúp hạn chế tối đa tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, đường link giả mạo.

PC08 cảnh báo, việc không cài đặt ứng dụng có thể khiến người dân bỏ lỡ thông báo xử phạt, không biết xe đã sang nhượng vẫn còn đứng tên, dẫn đến rủi ro pháp lý nếu xảy ra vi phạm. Hoặc nghiêm trọng hơn, người dân có thể bị dẫn dụ bởi các trang web/tin nhắn giả danh CSGT dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic (nguồn Báo SGGP)

Người dân được khuyến khích chủ động cài đặt, sử dụng VNeTraffic và tận dụng tối đa tiện ích ví giấy tờ giao thông điện tử. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông và xây dựng Chính phủ điện tử.

#CSGT #tiện ích #VNeTraffic

Bài liên quan

Xã hội

Hai người hùng thầm lặng cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn

Người thì vật lộn với dòng nước xoáy đưa người phụ nữ vào bờ, người thì hô hấp nhân tạo. Khi cứu được nạn nhân, cả hai lặng lẽ rời đi…

Video 2 người hùng cứu nạn nhân nhảy cầu Sài Gòn

Hai người đàn ông xứng đáng được gọi là “người hùng thầm lặng” khi vừa cứu sống được người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn trong sự mừng vui của hàng trăm người chứng kiến. Thế nhưng khi người phụ nữ tỉnh lại, cả hai đã rời đi khiến người thân của nạn nhân chưa kịp hỏi tên để tri ân.

Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm giao thông trên đường Hùng Vương, một người đi bộ tử vong

Xe máy do thanh niên ở phường Hàm Thắng điều khiển xảy ra va chạm với người đi bộ, khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Sáng 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, khiến một người tử vong.

z7146355874898-adfeeebc6e5550bb0d8c59a975a0da951.jpg
Chiếc xe máy va chạy với người đi bộ tại hiện trường.
Xem chi tiết

Xã hội

Dòng người ùn ùn đổ về đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh

Hàng dài người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh, diễu hành A80. 

0-3169.jpg

Chiều 1/9, bất chấp trời đổ mưa, dòng người vẫn ùn ùn đổ về khu vực đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng này 2/9.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Lê Trung Khoa bị khởi tố tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.