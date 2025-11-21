Hà Nội

Bạn đọc

Vĩnh Long: Trúng 03 gói thầu trong 2 tuần, Công ty Hữu Thịnh năng lực ra sao?

Chỉ trong 2 tuần, Công ty TNHH Hữu Thịnh đã liên tiếp trúng 3 gói thầu xây dựng do Ban QLDA Giao thông, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long mời thầu

Lê Vũ - Thiên Hương

Trong khoảng thời gian ngắn chỉ hơn hai tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, Công ty TNHH Hữu Thịnh (Mã số thuế: 1300422621) đã liên tiếp được công bố trúng ba gói thầu xây dựng lớn tại tỉnh Vĩnh Long. Các gói thầu này đều do các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long là Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Vĩnh Long và Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm Chủ đầu tư.

"Cú đúp" gói thầu từ Ban Quản lý dự án Giao thông

Công ty TNHH Hữu Thịnh nhanh chóng ghi dấu ấn bằng việc chiến thắng tại hai gói thầu thuộc lĩnh vực giao thông, cho thấy năng lực thi công hạ tầng đường bộ và cầu lớn của công ty này. Cụ thể:

Ngày 31/10/2025, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-BQLGT, do Giám đốc Trần Hoàng Vũ ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói IB2500411313-00 (Gói thầu số 08: Thi công xây dựng) thuộc dự án Đường ĐX.03 (đường Giồng Giữa), xã Phú Thuận, huyện Bình Đại. Công ty TNHH Hữu Thịnh đã trúng gói thầu này với giá 9.764.678.677 đồng, đạt giá trị tiết kiệm hơn 514 triệu đồng so với giá gói thầu (10.278.786.830 đồng).

Theo báo cáo đánh giá, ba nhà thầu/ liên danh nhà thầu khác tham dự gói thầu này đều bị loại do kết quả đánh giá về kỹ thuật không đạt, bao gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Long An, Liên danh Nhà thầu Thi công xây dựng Đường ĐX.03, và Công ty TNHH Hoàng Đông Á.

Chỉ 10 ngày sau, vào ngày 10/11/2025, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ban hành Quyết định số 748/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11: Thi công xây dựng, thuộc dự án “công trình xây dựng cầu Rạch Bần trên ĐH.22, huyện Mỏ Cày Nam”.

Tại gói thầu này, chỉ duy nhất Liên danh gói thầu số 11 (gồm Công ty TNHH Hữu Thịnh và Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Nam Mê Kông) tham dự và trúng thầu với giá 10.323.209.364 đồng. (Giá gói thầu được duyệt là 11.101.853.927 đồng)

qd-748-full.jpg
Duy nhất Liên danh gói thầu số 11 (gồm Công ty TNHH Hữu Thịnh và Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Nam Mê Kông) tham dự và trúng thầu (Ảnh: Quyết định phê duyệt KQLCNT số 748/QĐ-BQLGT - nguồn MSC)

Lĩnh vực xây dựng dân dụng với gói thầu gần 19 tỷ đồng

Chuỗi chiến thắng của Công ty TNHH Hữu Thịnh tiếp tục được nối dài sang lĩnh vực xây dựng dân dụng chỉ 01 ngày sau đó.

Vào ngày 11/11/2025, Giám đốc Lê Thanh Sơn của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 971/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự toán “Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học trong năm 2025 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo”. Công ty TNHH Hữu Thịnh trúng thầu gói thầu này với giá 18.752.400.000 đồng. (Giá gói thầu: 20.723.987.821 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 9,51%.

qd-971-trich.jpg
Trích một phần Quyết định số 971/QĐ-BQL (nguồn MSC)

Để về đích gói thầu này, Công ty TNHH Hữu Thịnh đã phải vượt qua 04 đối thủ nhiều tiềm lực. Tuy nhiên cuối cùng giành chiến thắng nhờ có giá dự thầu thấp nhất. Cụ thể:

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Dương Nam – Công ty TNHH MTV Hoàn Phát Kiên Giang, dự thầu với giá 21.588.693.774,9254 đồng, giảm 12,75% còn 18.836.135.318,6225 đồng (xếp hạng 2)

Liên danh Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng KVK và Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Tân An Vĩnh Long, dự thầu với giá 20.247.972.693,2986 đồng, giảm 6,6% còn 18.911.606.495,5409 đồng (xếp hạng 3)

Liên danh Sửa chữa các Trường học Bến Tre (Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hưng Lộc Tiến; Công ty TNHH Xây dựng Phong Thành Phát), dự thầu với giá 21.307.181.917,3688 đồng, giảm 9,35% còn 19.314.960.408,0948 đồng (xếp hạng 4)

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Ba Vũ, dự thầu với giá 20.621.719.958,2691 đồng, giảm 6,1% còn 19.363.795.040,8147 đồng (xếp hạng 5).

Năng lực của Công ty TNHH Hữu Thịnh ra sao?

Với 03 gói thầu trúng liên tiếp, trong một thời điểm ngắn, Công ty TNHH Hữu Thịnh đang cho thấy khả năng cạnh tranh hiệu quả và đa dạng về lĩnh vực thi công tại Vĩnh Long.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Hữu Thịnh được thành lập năm 2007, có địa chỉ tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã tham gia khoảng 151 gói thầu, trúng khoảng 109 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 903 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Công ty TNHH Hữu Thịnh có thể xem là một trong những nhà thầu quen, nhiều năng lực tại tỉnh Bến Tre (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long với số lượng tham gia và trúng các gói thầu tại tỉnh này chiếm đa số.

Theo một thống kê mang tính tham khảo, thời điểm mà Công ty TNHH Hữu Thịnh hoạt động đấu thầu sôi nổi và đạt thành quả tốt nhất phải kể đến giai đoạn 2022 – 2024. Trong giai đoạn này, hầu như Công ty TNHH Hữu Thịnh cứ tham gia là trúng các gói thầu do các huyện, các cơ quan, ban ngành của tỉnh Bến Tre (cũ) làm chủ đầu tư. Điển hình năm 2022, Công ty Hữu Thịnh đã tham gia tổng cộng 20 gói thầu và trúng 19 gói. Năm 2023 cũng tương tự với con số trúng 19 gói thầu trên tổng 20 gói đã tham gia. Năm 2024 tham gia 24 gói và trúng 15 gói.

Riêng năm 2025, tính đến thời điểm này, Công ty TNHH Hữu Thịnh đã tham gia 19 gói thầu, trúng 8 gói.

Bạn đọc

Đồng Nai: 02 nhà thầu cạnh tranh gói thầu hơn 119 tỷ của Ban QLDA khu vực 6

Gói thầu Xây dựng hơn 119 tỷ, thuộc dự án Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, tỉnh Đồng Nai đang trong giai đoạn xét thầu với 2 đơn vị tham dự. Ai sẽ về đích?

Cuộc đua song mã, gói thầu giá trị cao

Gói thầu số 06: Xây dựng (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công), thuộc dự án Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường D1 KDC HUD); do Ban Quản lý dự án khu vực 06 (trước đây là Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch), tỉnh Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: Chỉ 01 Liên danh tham gia và trúng thầu sửa chữa TT Y tế Hồ Tràm

Gói thầu sửa chữa Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm có giá hơn 5,7 tỷ sau khi gia hạn thời gian, vẫn chỉ có 01 liên danh tham dự và trúng thầu

Chỉ một liên danh tham gia và trúng thầu

Theo hồ sơ, Gói thầu số 04 (Xây lắp) thuộc dự toán mua sắm “Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc năm 2025 (nay là Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm)” có giá 5.755.299.267 đồng. Gói thầu này do Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm làm chủ đầu tư; được tổ chức mời thầu ngày 18/10/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số 555/QĐ-TTYT) và thời điểm đóng/mở thầu ban đầu là 08:00 ngày 27/10/2025.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 25 tỷ tại Long Đất: Lý do các nhà thầu kỳ cựu bị loại [Kỳ 3]

Báo cáo đánh giá E-HSDT của gói xây lắp hơn 25,4 tỷ tại Long Đất cho thấy thất bại của các nhà thầu kỳ cựu không nằm ở chênh lệch giá, mà từ những điều cơ bản

Trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp, quá trình đánh giá hồ sơ kỹ thuật luôn được xem là một trong những bước sàng lọc quan trọng và khắt khe. Tại Gói thầu số 16 (Thi công xây lắp), thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Láng Dài, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Đất làm Chủ đầu tư cũng không ngoại lệ. Dù có tới sáu nhà thầu/liên danh tham dự, nhưng cuối cùng chỉ có Liên danh đường xã Láng Dài và Công ty Cổ Phần Xây dựng Đức Tuấn vượt qua được tất cả các vòng đánh giá (Liên danh đường xã Láng Dài sau đó giành chiến thắng vì giá dự thầu thấp hơn).

Báo cáo Đánh giá E-HSDT số 49/BCĐG-XD68 ngày 17/10/2025 của công ty TNHH Xây dựng XD 68, Tổ chuyên gia đã làm rõ lý do khiến bốn nhà thầu còn lại, bao gồm cả đơn vị chào giá thấp nhất, phải dừng cuộc chơi, mặc dù đó đều là những cái tên “kỳ cựu” trong lĩnh vực đấu thầu, đặc biệt là trong khu vực huyện Long Đất, tỉnh BR-VT (cũ).

Xem chi tiết

PV Power NT2: Công ty Phúc An trúng gói thầu vật tư bất thường, tiết kiệm ngân sách gần 30%

PV Power NT2: Công ty Phúc An trúng gói thầu vật tư bất thường, tiết kiệm ngân sách gần 30%

Vượt qua 4 đối thủ cạnh tranh nhờ mức giá "sát ván", Công ty Phúc An vừa được PV Power NT2 lựa chọn cung cấp loạt vật tư kỹ thuật (Evoqua, Velan...) với mức giảm giá lên tới gần 1,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm kỷ lục này bên cạnh hiệu quả kinh tế cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác lập dự toán ban đầu.

Công ty Mẫu giáo Ti Ti trúng gói thầu gần 10 tỷ tại An Giang:

Đấu thầu thiết bị giáo dục tại Tây Ninh: 15 nhà thầu cạnh tranh, giá dự thầu giảm "sốc" gần 50%

Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn Toán trị giá hơn 31 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư vừa ghi nhận kỷ lục với 15 nhà thầu tham dự. Đáng chú ý, mức giá thấp nhất được chào chỉ còn hơn 17 tỷ đồng, mở ra cơ hội tiết kiệm ngân sách khổng lồ nhưng cũng đặt ra bài toán khó về chất lượng.

Công ty Phong Phú: "Bách chiến bách thắng" năm 2025 và dấu hỏi về tính cạnh tranh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Công ty Phong Phú: "Bách chiến bách thắng" năm 2025 và dấu hỏi về tính cạnh tranh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phong Phú tham gia 17 gói thầu thì trúng tới 16 gói. Đáng chú ý, tại gói thầu Cải tạo căn tin Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, doanh nghiệp này trúng thầu sát giá sau khi đối thủ duy nhất bị loại vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.