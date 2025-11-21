Vĩnh Long: Trúng 03 gói thầu trong 2 tuần, Công ty Hữu Thịnh năng lực ra sao?

Chỉ trong 2 tuần, Công ty TNHH Hữu Thịnh đã liên tiếp trúng 3 gói thầu xây dựng do Ban QLDA Giao thông, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long mời thầu

Trong khoảng thời gian ngắn chỉ hơn hai tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, Công ty TNHH Hữu Thịnh (Mã số thuế: 1300422621) đã liên tiếp được công bố trúng ba gói thầu xây dựng lớn tại tỉnh Vĩnh Long. Các gói thầu này đều do các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long là Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Vĩnh Long và Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm Chủ đầu tư.

"Cú đúp" gói thầu từ Ban Quản lý dự án Giao thông

Công ty TNHH Hữu Thịnh nhanh chóng ghi dấu ấn bằng việc chiến thắng tại hai gói thầu thuộc lĩnh vực giao thông, cho thấy năng lực thi công hạ tầng đường bộ và cầu lớn của công ty này. Cụ thể:

Ngày 31/10/2025, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-BQLGT, do Giám đốc Trần Hoàng Vũ ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói IB2500411313-00 (Gói thầu số 08: Thi công xây dựng) thuộc dự án Đường ĐX.03 (đường Giồng Giữa), xã Phú Thuận, huyện Bình Đại. Công ty TNHH Hữu Thịnh đã trúng gói thầu này với giá 9.764.678.677 đồng, đạt giá trị tiết kiệm hơn 514 triệu đồng so với giá gói thầu (10.278.786.830 đồng).

Theo báo cáo đánh giá, ba nhà thầu/ liên danh nhà thầu khác tham dự gói thầu này đều bị loại do kết quả đánh giá về kỹ thuật không đạt, bao gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Long An, Liên danh Nhà thầu Thi công xây dựng Đường ĐX.03, và Công ty TNHH Hoàng Đông Á.

Chỉ 10 ngày sau, vào ngày 10/11/2025, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ban hành Quyết định số 748/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11: Thi công xây dựng, thuộc dự án “công trình xây dựng cầu Rạch Bần trên ĐH.22, huyện Mỏ Cày Nam”.

Tại gói thầu này, chỉ duy nhất Liên danh gói thầu số 11 (gồm Công ty TNHH Hữu Thịnh và Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Nam Mê Kông) tham dự và trúng thầu với giá 10.323.209.364 đồng. (Giá gói thầu được duyệt là 11.101.853.927 đồng)

Duy nhất Liên danh gói thầu số 11 (gồm Công ty TNHH Hữu Thịnh và Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Nam Mê Kông) tham dự và trúng thầu (Ảnh: Quyết định phê duyệt KQLCNT số 748/QĐ-BQLGT - nguồn MSC)

Lĩnh vực xây dựng dân dụng với gói thầu gần 19 tỷ đồng

Chuỗi chiến thắng của Công ty TNHH Hữu Thịnh tiếp tục được nối dài sang lĩnh vực xây dựng dân dụng chỉ 01 ngày sau đó.

Vào ngày 11/11/2025, Giám đốc Lê Thanh Sơn của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 971/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự toán “Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học trong năm 2025 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo”. Công ty TNHH Hữu Thịnh trúng thầu gói thầu này với giá 18.752.400.000 đồng. (Giá gói thầu: 20.723.987.821 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 9,51%.

Trích một phần Quyết định số 971/QĐ-BQL (nguồn MSC)

Để về đích gói thầu này, Công ty TNHH Hữu Thịnh đã phải vượt qua 04 đối thủ nhiều tiềm lực. Tuy nhiên cuối cùng giành chiến thắng nhờ có giá dự thầu thấp nhất. Cụ thể:

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Dương Nam – Công ty TNHH MTV Hoàn Phát Kiên Giang, dự thầu với giá 21.588.693.774,9254 đồng, giảm 12,75% còn 18.836.135.318,6225 đồng (xếp hạng 2)

Liên danh Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng KVK và Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Tân An Vĩnh Long, dự thầu với giá 20.247.972.693,2986 đồng, giảm 6,6% còn 18.911.606.495,5409 đồng (xếp hạng 3)

Liên danh Sửa chữa các Trường học Bến Tre (Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hưng Lộc Tiến; Công ty TNHH Xây dựng Phong Thành Phát), dự thầu với giá 21.307.181.917,3688 đồng, giảm 9,35% còn 19.314.960.408,0948 đồng (xếp hạng 4)

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Ba Vũ, dự thầu với giá 20.621.719.958,2691 đồng, giảm 6,1% còn 19.363.795.040,8147 đồng (xếp hạng 5).

Năng lực của Công ty TNHH Hữu Thịnh ra sao?

Với 03 gói thầu trúng liên tiếp, trong một thời điểm ngắn, Công ty TNHH Hữu Thịnh đang cho thấy khả năng cạnh tranh hiệu quả và đa dạng về lĩnh vực thi công tại Vĩnh Long.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Hữu Thịnh được thành lập năm 2007, có địa chỉ tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã tham gia khoảng 151 gói thầu, trúng khoảng 109 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 903 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Công ty TNHH Hữu Thịnh có thể xem là một trong những nhà thầu quen, nhiều năng lực tại tỉnh Bến Tre (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long với số lượng tham gia và trúng các gói thầu tại tỉnh này chiếm đa số.

Theo một thống kê mang tính tham khảo, thời điểm mà Công ty TNHH Hữu Thịnh hoạt động đấu thầu sôi nổi và đạt thành quả tốt nhất phải kể đến giai đoạn 2022 – 2024. Trong giai đoạn này, hầu như Công ty TNHH Hữu Thịnh cứ tham gia là trúng các gói thầu do các huyện, các cơ quan, ban ngành của tỉnh Bến Tre (cũ) làm chủ đầu tư. Điển hình năm 2022, Công ty Hữu Thịnh đã tham gia tổng cộng 20 gói thầu và trúng 19 gói. Năm 2023 cũng tương tự với con số trúng 19 gói thầu trên tổng 20 gói đã tham gia. Năm 2024 tham gia 24 gói và trúng 15 gói.

Riêng năm 2025, tính đến thời điểm này, Công ty TNHH Hữu Thịnh đã tham gia 19 gói thầu, trúng 8 gói.