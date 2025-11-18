Đồng Nai: 02 nhà thầu cạnh tranh gói thầu hơn 119 tỷ của Ban QLDA khu vực 6

Gói thầu Xây dựng hơn 119 tỷ, thuộc dự án Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, tỉnh Đồng Nai đang trong giai đoạn xét thầu với 2 đơn vị tham dự. Ai sẽ về đích?

Cuộc đua song mã, gói thầu giá trị cao

Gói thầu số 06: Xây dựng (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công), thuộc dự án Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường D1 KDC HUD); do Ban Quản lý dự án khu vực 06 (trước đây là Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch), tỉnh Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Dự án có tổng mức đầu tư 134 tỷ đồng, đã được UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ) phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 31/3/2023. Sau quá trình điều chỉnh dự toán, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 06 đã ký Quyết định số 45/QĐ-BQLDAKV06 ngày 08/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo).

Kế hoạch này bao gồm Gói thầu số 06 xây lắp, với tổng giá trị xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông là 119.054.804.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ , với thời gian thực hiện hợp đồng là 400 ngày.

Tiếp theo, Giám đốc Trần Đại Dương (Ban QLDA khu vực 06) đã ký Quyết định số 58/QĐ-BQLDAKV06 ngày 16/10/2025 phê duyệt E-HSMT cho Gói thầu số 06. Đơn vị chịu trách nhiệm lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa. Gói thầu sau đó được tổ chức mời thầu qua mạng từ ngày 16/10/2025 đến 3/11/2025.

Theo Biên bản mở thầu được công bố ngày 3/11/2025, Gói thầu có 02 đơn vị tham gia gồm:

Liên danh Nhơn Trạch (do Công ty TNHH Xây dựng An Quốc Duy đứng đầu) dự thầu với giá 114.207.993.715 đồng; giá sau khi giảm 1,91% là 112.026.621.035,0435 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO, dự thầu với giá 117.921.772.033 đồng.

Biên bản mở thầu gói thầu số 6, ngày 3/11/2025 (Nguồn MSC)

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Đang có lợi thế hơn về giá tại gói thầu này là Liên danh Nhơn Trạch (do Công ty TNHH Xây dựng An Quốc Duy đứng đầu). Công ty TNHH Xây dựng An Quốc Duy (Công ty An Quốc Duy) có địa chỉ tại xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã tham gia khoảng 91 gói thầu, trúng 75 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 1.632 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Công ty An Quốc Duy có thể xem là nhà thầu có năng lực, thực lực với lịch sử tham gia và trúng nhiều gói thầu lớn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Công ty có thế mạnh trong lĩnh vực thi công xây dựng mới, bảo trì, nâng cấp các cơ sở làm việc, trường học, hệ thống thoát nước, làm đường…

Tiêu biểu gần đây nhất, vào ngày 14/11/2025, Công ty An Quốc Duy với vai trò là thành viên của Liên danh TL994 Vũng Tàu – Bình Thuận (gồm 04 nhà thầu) đã trúng gói thầu “Xây lắp đoạn từ Km54+700 đến Km61+662,99” thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận) đoạn từ cầu Sông Ray Km49+028,35 đến Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thuỷ Km70+506,55, huyện Xuyên Mộc” với giá 318.806.225.085 đồng. Gói thầu do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Trước đó vào ngày 26/6/2025, Công ty An Quốc Duy (lúc này trong vai trò Liên danh chính của Liên danh Duy Nam) đã trúng 01 gói thầu trăm tỷ khác, cũng do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư; đó là Gói “Xây lắp đoạn từ lý trình Km17+317,11 đến Km23+981,42”, thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 (Giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc”. Gói thầu này Liên danh Duy Nam đã trúng thầu với giá 119.506.668.696 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (Công ty Cường Thuận IDICO), có trụ sở tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Đây là Công ty đại chúng, có bề dày lịch sử, hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại tỉnh Đồng Nai và nhiều địa phương trên cả nước.

Riêng với mảng đấu thầu, theo số liệu phóng viên tìm hiểu, từ năm 2016 đến nay, công ty đã tham gia khoảng 23 gói thầu và trúng khoảng 17 gói, với tổng giá trị hơn 1.225 tỷ đồng. Tuy số lượng gói thầu Cường Thuận IDICO tham gia và trúng không nhiều, nhưng đa phần đều là gói thầu trọng điểm, có giá trị cao.

Đặc biệt, đối với Ban Quản lý dự án khu vực 06 (trước đây là Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch), Công ty Cường Thuận IDICO tỏ ra khá có duyên khi đã trúng nhiều gói thầu do Cơ quan này làm Chủ đầu tư. Đơn cử như gần đây nhất, liên tiếp trúng 02 gói trong tháng 6 và tháng 7/2025. Cụ thể:

Ngày 24/7/2025, được phê duyệt trúng “Gói thầu số 06 (xây dựng): Xây dựng phần thoát nước; hoàn trả hạ tầng kỹ thuật (phá dỡ và làm lại cổng, tường rào) và đảm bảo an giao thông trong quá trình thi công” thuộc dự án “Xây dựng tuyến thoát nước hạ lưu đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch” với giá 76.586.561.228 đồng. (Công ty Cường Thuận IDICO đứng đầu Liên danh Gói thầu 06 – Xây dựng; gồm 02 nhà thầu)

Ngày 9/6/2025, được phê duyệt trúng Gói thầu số 01: Xây dựng, thuộc dự án “Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch” với giá 20.754.076.134 đồng. (Công ty Cường Thuận IDICO trúng thầu với vai trò độc lập)