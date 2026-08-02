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Truy tìm người đàn ông có hành vi xấu với bé gái 10 tuổi

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Truy tìm người đàn ông có hành vi xấu với bé gái 10 tuổi

Hiện cháu bé mới chỉ nhận diện sơ bộ được người đàn ông lạ mặt vì quá hoảng sợ trước hành vi xấu bất thành

Trường Hân t/h
#người đàn ông #bắt cóc trẻ em #đắk lắk #bé gái 10 tuổi #công an #bảo vệ trẻ em

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