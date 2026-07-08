Phường Bình Hòa: Lộ diện nhà thầu dự gói xây lắp Trường MN Hoa Cúc 9

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa (TP HCM) đã hoàn thành công tác mở thầu qua mạng đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Mầm non Hoa Cúc 9 (2 cơ sở). Đây là gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp, được triển khai nhằm nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn TP HCM theo mô hình tổ chức bộ máy hành chính mới.

Gói thầu được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý cốt lõi, bao gồm Quyết định số 09/QĐ-QLDA ngày 11/06/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 22/QĐ-QLDA ngày 25/06/2026 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Chi tiết thông số dòng vốn và số liệu mở thầu

Hồ sơ mời thầu điện tử của gói thầu công bố giá gói thầu cụ thể là 9.358.295.140 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường Bình Hòa. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng đơn giá cố định. Thời gian thực hiện gói thầu được chủ đầu tư quy định là 150 ngày.

Biên bản mở thầu tự động cập nhật trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào lúc 11:35 ngày 04/07/2026 ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham gia là Liên danh thi công Trường Mầm non Hoa Cúc 9 (đại diện liên danh là Công ty TNHH một thành viên Kiến Lộc Phát). Giá dự thầu do liên danh này đề xuất là 8.969.419.959 đồng, so với giá dự toán tiết kiệm ngân sách là 388.875.180 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách là 4,16%. Về mặt tiến độ, liên danh dự thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu thời gian thi công mà chủ đầu tư đặt ra trong hồ sơ mời thầu. Biên bản mở thầu cũng ghi nhận giá trị bảo đảm dự thầu của liên danh là 140.000.000 đồng với hiệu lực bảo đảm đạt 150 ngày, đáp ứng các yêu cầu pháp lý về thủ tục.

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Hồ sơ năng lực của tổ hợp dự thầu cho thấy, thành viên liên danh chính là Công ty TNHH một thành viên Kiến Lộc Phát (mã số thuế: 3701862454), có địa chỉ trụ sở đặt tại Số 172/3A Khu Phố Long Thới, Phường Lái Thiêu, TP HCM. Người đại diện hợp pháp theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Hồ Xuân Thọ, giữ chức vụ Chủ tịch công ty kiêm giám đốc. Lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 32 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó trúng thầu 23 gói và trượt 8 gói, 1 gói chưa có kết quả. Doanh nghiệp có mối quan hệ đối tác với 12 bên mời thầu và 15 chủ đầu tư tại địa bàn hoạt động.

Ngoài gói đang tham gia dự thầu nêu trên thì ngày 03/7/2026 nhà thầu đã trúng gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng, trị giá 453.696.000 đồng, theo hình thức chỉ định thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa làm chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia

Đối với việc gói thầu rộng rãi qua mạng chỉ thu hút một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ, quy trình xét thầu hiện nay được điều chỉnh chặt chẽ bởi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình và tính hiệu quả kinh tế. Cụ thể, công tác đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Phân tích về khía cạnh quy trình thực thi dưới góc nhìn luật định, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nêu quan điểm:

"Khi gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ ghi nhận một nhà thầu tham gia và đạt tỷ lệ tiết kiệm tốt ở mức 4,16%, tổ chuyên gia và tổ thẩm định có trách nhiệm rà soát chi tiết toàn bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo đúng các yêu cầu đã số hóa dưới dạng webform trong hồ sơ mời thầu. Quy trình xét duyệt phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, căn cứ sát vào hồ sơ chứng minh thực tế của nhà thầu và các quy định ưu đãi đối với hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ Việt Nam theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đồng thời, chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với hiệu quả kinh tế của dòng vốn đầu tư công, bảo đảm công tác mua sắm diễn ra minh bạch, đúng thẩm quyền và trách nhiệm giải trình".

Hiện nay, công tác chấm thầu và rà soát các tiêu chí kỹ thuật, thương mại của gói thầu này đang được thực hiện theo trình tự quy định. Thẩm quyền và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng thuộc về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.