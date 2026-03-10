Vĩnh Long: Duy nhất Công ty Thanh Hảo dự gói thầu xây dựng cầu Mỹ Thạnh gần 96 tỷ

Gói thầu số 25 xây dựng cầu Mỹ Thạnh (Vĩnh Long) ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Hảo tham dự với giá dự thầu sát nút giá gói thầu, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa ghi nhận biên bản mở thầu gói thầu số 25: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, dù đây là công trình giao thông trọng điểm với giá trị lên tới gần 96 tỷ đồng, nhưng kết quả mở thầu chỉ hiển thị duy nhất một nhà thầu "độc diễn".

Mức tiết kiệm ngân sách ở mức "khiêm tốn"

Theo Biên bản mở thầu được hoàn thành vào lúc 16h46 ngày 9/3/2026, gói thầu số 25 do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư có giá dự toán là 95.965.980.443 đồng. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Hảo (địa chỉ trụ sở tại ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ, Cà Mau).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Số liệu tài chính cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Hảo đưa ra giá dự thầu là 95.458.105.398,4236 đồng. Như vậy, so với giá gói thầu được phê duyệt, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước nếu nhà thầu này trúng thầu chỉ vào khoảng hơn 507 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 0,6%.

Phân tích năng lực nhà thầu từ Cà Mau

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Hảo (mã số doanh nghiệp: 1900424130) là một gương mặt khá quen thuộc tại khu vực miền Tây. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 138 gói thầu, trong đó trúng 90 gói và trượt 43 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 1.251 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, nhà thầu này tham gia 25 gói thầu nhưng chỉ trúng 8 gói, trong khi trượt tới 15 gói. Trong 8 gói được công bố trúng năm 2025 thì có đến 4/8 gói do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị làm chủ đầu tư. Cụ thể:

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình trị giá 15.729.926.451 đồng, trúng tháng 12/2025;

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. Trị giá 16.364.511.861 đồng, trúng tháng 05/2025;

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình trị giá 11.718.000.000 đồng, trúng tháng 04/2025;

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình trị giá 75.160.000.013 đồng, trúng tháng 09/2025.

Ngoài ra nhà thầu này còn trúng ở các chủ đầu tư khác như:

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình, Dự án Kè chống sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Cần Thơ trị giá 14.493.738.796 đồng, trúng tháng 12/2025;

Gói thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước trị giá 34.116.000.000 đồng, trúng tháng 11/2025;

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường huyện 47C tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Châu trị giá 60.098.320.000 đồng, trúng tháng 05/2025;

Gói thầu số 14: Thi công xây dựng (bao gồm thiết bị) tại Ban Quản lý dự án khu vực Giá Rai trị giá 47.700.000.000 đồng, trúng tháng 05/2025.

Dự án Xây dựng mới cầu Mỹ Thạnh được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 với tổng mức đầu tư 175.000.000.000 đồng. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang 2026 - 2030.

Đến thời điểm hiện tại, gói thầu vẫn đang trong giai đoạn xét thầu và chưa có kết quả cuối cùng.