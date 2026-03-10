Hà Nội

Loài hải sản nổi đầy mặt biển giúp ngư dân Thanh Hóa kiếm tiền triệu mỗi ngày

Từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, sứa biển dạt vào gần bờ giúp nhiều ngư dân ven biển Thanh Hóa dễ dàng khai thác, mang lại nguồn thu tiền triệu mỗi ngày.

Ánh Dương (Tổng hợp)
Những ngày này, tại các vùng bãi ngang ven biển Thanh Hóa, ngư dân tất bật ra khơi vớt sứa loài hải sản mang lại nguồn thu đáng kể trong những tháng đầu năm. Ảnh Báo Thanh Hóa
Từ khoảng 4 giờ sáng, nhiều bè mảng của ngư dân phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã rẽ sóng ra biển. Chỉ cần chèo bè ra cách bờ khoảng 1–2 hải lý, quan sát nơi sứa nổi dày đặc trên mặt nước là có thể dùng lưới vớt lên. Ảnh Báo Thanh Hóa
Theo ngư dân địa phương, mỗi chuyến ra khơi thường có 2–3 người và kéo dài đến khoảng 9 giờ sáng. Nếu thời tiết thuận lợi, buổi chiều họ tiếp tục ra biển để vớt thêm. Dù giá trị kinh tế không cao bằng một số loài cá, sứa lại dễ khai thác, ít rủi ro vì chỉ cần đánh bắt gần bờ vẫn có thể thu được sản lượng khá. Ảnh Báo Thanh Hóa
Trong các loại sứa biển, sứa đỏ được xem là hiếm và có giá trị kinh tế cao hơn sứa trắng nhờ thân dày và chất lượng tốt. Vì vậy, loại sứa này thường được thương lái thu mua với giá cao hơn. Ảnh Vietnamnet
Mùa sứa ở Thanh Hóa thường kéo dài từ tháng Giêng đến khoảng tháng Ba âm lịch. Những năm sứa xuất hiện nhiều như năm nay giúp nhiều ngư dân vùng bãi ngang có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày. Ảnh Báo Thanh Hóa
Sau khi được đưa vào bờ, sứa được vận chuyển đến các điểm thu mua rồi chuyển vào khu sơ chế. Tại đây, sứa được phân loại, làm sạch và ngâm muối khoảng một tuần để trở thành thành phẩm. Ảnh Vietnamnet
Sứa sau chế biến được tiêu thụ tại nhiều địa phương, phục vụ các món ăn quen thuộc như gỏi sứa, nộm sứa hay sứa muối những món ăn được nhiều du khách ưa chuộng vào mùa hè. Ảnh Báo Thanh Hóa
Nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn, mùa sứa không chỉ mang lại nguồn thu cho ngư dân mà còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động tại các cơ sở thu mua, chế biến ven biển. Ảnh Báo Thanh Hóa
#Khai thác sứa biển Thanh Hóa #Nguồn thu nhập ngư dân #Mùa sứa từ tháng Giêng đến tháng Ba #Chế biến và tiêu thụ sứa #Giá trị kinh tế của sứa đỏ #Ngư dân ven biển

