Loài hải sản nổi đầy mặt biển giúp ngư dân Thanh Hóa kiếm tiền triệu mỗi ngày

Từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, sứa biển dạt vào gần bờ giúp nhiều ngư dân ven biển Thanh Hóa dễ dàng khai thác, mang lại nguồn thu tiền triệu mỗi ngày.
Nằm giữa thành Cổ Loa huyền thoại đền thờ An Dương Vương là một di tích linh thiêng gắn liền với lịch sử và truyền thuyết dựng nước Âu Lạc.
Sinh sống chủ yếu tại Namibia, người Herero nổi bật với trang phục truyền thống độc đáo, lịch sử bi tráng và bản sắc văn hóa đặc sắc.
Hyundai Accent 2026 vừa ra mắt Ấn Độ với 6 phiên bản và giá từ 1.098.400-1.825.000 Rupee (khoảng 313-520 triệu đồng), tùy thuộc vào lựa chọn động cơ và hộp số.
Bọ xâu tai (bộ Dermaptera) là nhóm côn trùng nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn, với nhiều đặc điểm sinh học độc đáo khiến chúng trở thành loài rất thú vị.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử tại giải đua Daytona và chức vô địch AMA Superbike đầu tiên (1976), BMW Motorrad đã ra mắt R 1300 R Superhooligan.
Quan sát mới nhất từ kính thiên văn James Webb xác nhận tiểu hành tinh "sát thủ thành phố" 2024 YR4 không va chạm với Trái đất hay Mặt trăng vào năm 2032.
Hàng triệu iPhone từ iOS 13 đến 17.2.1 có nguy cơ bị tấn công bởi công cụ khai thác Coruna, chuyên gia khuyến cáo cập nhật ngay.
Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung hạng nặng Khorramshahr-4 để tấn công vào Israel; tên lửa Iran vẫn liên tục được phóng đi, chưa có dấu hiệu dừng lại.
Căn biệt thự 5 tầng mang phong cách tân cổ điển của Hòa Minzy tại quê nhà Bắc Ninh cũng là nơi Đại úy Thăng Văn Cương gác lại binh nghiệp để trở về làm cha.
Tùng Vài thu hút du khách với hoa đào nở muộn, khung cảnh thơ mộng, cùng kiến trúc truyền thống, là nơi lý tưởng trải nghiệm mùa xuân miền núi.
Mitsubishi Motors Malaysia (MMM) sắp ra mắt Triton Championship Edition kỷ niệm chiến thắng của hãng tại giải đua địa hình Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025.
Anthropic phát hiện 24.000 tài khoản gửi 16 triệu truy vấn bất thường, cáo buộc các startup Trung Quốc như DeepSeek khai thác dữ liệu trái phép.
Xiaomi 17 Ultra ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera Leica 200MP và pin 6.800mAh, trở thành đối thủ nặng ký của Galaxy S26 Ultra.
Sau 3 năm khởi công, một dự án cải tạo kênh trị giá 9 nghìn tỷ đồng ở TP HCM có nhiều gói thầu đang chậm, thi công ì ạch…gây ảnh hưởng đời sống hàng vạn hộ dân.
Từ màn tặng hoa ngày 8/3 trên sân khấu đến loạt khoảnh khắc cùng đi du lịch, mối quan hệ giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương tiếp tục khiến khán giả tò mò.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 10/3, Bạch Dương có số sang giàu, dễ đạt được mục đích. Song Ngư nên tìm kiếm trợ lực, tài nguyên xung quanh.
Chiếc Explorer đặc biệt mà Ford Motor Company dành tặng Giáo hoàng Leo XIV, là món quà cá nhân từ CEO Ford Jim Farley dựa trên bản Explorer Platinum AWD 2026.
Hoàng Dũng - Khánh Linh có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Mới đây, nam ca sĩ bất ngờ cho biết cả hai đã kết hôn được 6 năm.
Nằm bên bờ Địa Trung Hải xanh biếc, Tipasa là một trong những thành phố cổ quan trọng phản ánh dấu ấn lịch sử của nền văn minh La Mã ở Bắc Phi.
Hòa Minzy chia sẻ rằng cô không có ý định đăng tải quá nhiều chuyện cá nhân lên mạng xã hội.