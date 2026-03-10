Thủy điện Trị An: Công ty Kỹ thuật Tin học NLT trúng gói thầu hơn 1,5 tỷ đồng

Với giá dự thầu thấp nhất, Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học NLT đã vượt qua 3 đối thủ để trúng gói thầu vật tư tại Thủy điện Trị An, dù phải trải qua bước làm rõ hợp đồng tương tự.

Mới đây, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc đã ký Quyết định số 418/QĐ-TĐTA ngày 06/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên và công cụ dụng cụ năm 2026". Đơn vị giành chiến thắng là Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học NLT với giá trúng thầu 1.535.418.800 đồng.

Nguồn MSC

Sự cạnh tranh gay gắt và bước làm rõ năng lực

Gói thầu này có giá dự toán là 1.774.664.712 đồng, thu hút 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Theo Biên bản mở thầu ngày 09/02/2026, Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học NLT là đơn vị đưa ra mức giá thấp nhất (1.535.418.800 đồng). Các đối thủ còn lại bao gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải pháp Công nghệ Toàn Cầu chào giá 1.589.500.800 đồng; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn thông Hai Kết Nối chào giá 1.666.972.000 đồng và Công ty TNHH Thiên Minh Bách chào giá 1.697.228.503 đồng.

Đáng chú ý, dù chào giá thấp nhất nhưng quá trình đánh giá năng lực của nhà thầu NLT không hoàn toàn "trải hoa hồng". Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 204/KHKT, vào ngày 11/02/2026, Bên mời thầu đã phải phát đi Công văn số 277/TĐTA-KHKT yêu cầu nhà thầu NLT làm rõ về hợp đồng tương tự. Cụ thể, tài liệu nhà thầu cung cấp ban đầu là hợp đồng cung cấp thiết bị Công nghệ thông tin (Server) trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) lại là cung cấp hàng hóa vật tư thiết bị điện.

Ngay trong ngày 11/02/2026, nhà thầu NLT đã có văn bản phản hồi và bổ sung hợp đồng số 060524/HKN-NLT/SERVER để chứng minh năng lực. Sau bước giải trình này, Tổ chuyên gia đã chấm nhà thầu đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Nhà thầu NLT: "Cỗ máy" săn gói thầu

Nhìn vào lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học NLT (có trụ sở tại TP HCM) thực sự là một đối thủ đáng gờm. Tính đến tháng 3/2026, nhà thầu này đã tham gia khoảng 450 gói thầu, trong đó trúng 165 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới hơn 72,3 tỷ đồng.

Mối nhân duyên giữa NLT và Công ty Thủy điện Trị An cũng rất sâu đậm. Theo dữ liệu phân tích, nhà thầu này đã từng tham gia 12 gói thầu tại đây và giành chiến thắng 6 gói. Ngoài ra, NLT còn phủ sóng rộng khắp tại các đơn vị ngành điện như Công ty Điện lực Bình Thuận (trúng 14/16 gói), Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (trúng 9/14 gói).

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định:

"Việc Bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu khi có sự khác biệt về tính chất hợp đồng tương tự là bước đi cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và lựa chọn đúng nhà thầu có năng lực thực sự. Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc làm rõ này phải đảm bảo nguyên nhân khách quan, không làm thay đổi bản chất nội dung dự thầu và không tạo lợi thế bất bình đẳng."

Gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 13,48% cho ngân sách chủ đầu tư, một con số khá ấn tượng trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa vật tư. Tuy nhiên, việc nhà thầu trúng thầu liên tiếp nhiều gói tại một đơn vị và bước làm rõ "suýt soát" về tính tương tự của hàng hóa cũng là những dữ liệu mà dư luận và các cơ quan chức năng có thể lưu tâm để đảm bảo sự cạnh tranh luôn ở mức cao nhất.