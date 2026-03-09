Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Xây dựng HTP trúng thầu sát giá tại xã Hiệp Hưng

Dự án đường ấp Long Phụng vừa tìm được nhà thầu thông qua chỉ định thầu rút gọn với mức tiết kiệm 0 đồng, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tại xã Hiệp Hưng.

Hải Đăng

Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng (thành phố Cần Thơ) vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến đường ấp Long Phụng (từ ngã 4 Ông Triều đến hộ ông Hà Văn Minh). Đáng chú ý, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là một doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu dày dạn tại địa phương này, với mức giá trúng thầu không lệch một đồng so với giá dự toán.

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm... 0 đồng

Theo Quyết định số 85/QĐ-VP ngày 02/03/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng Đặng Thị Lương ký ban hành, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP đã được chỉ định thầu thực hiện gói thầu xây lắp nêu trên. Cụ thể, giá trúng thầu được phê duyệt là 1.891.607.000 đồng.

Điều đáng bàn là mức giá này trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu đã được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó (Quyết định số 74/QĐ-VP ngày 09/02/2026). Trong hoạt động đầu tư công, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của công tác đấu thầu. Việc một gói thầu xây lắp có giá trị gần 2 tỷ đồng nhưng không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách Nhà nước là hiện tượng khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính tối ưu trong việc phân bổ vốn đầu tư công tại xã Hiệp Hưng.

Được biết, gói thầu này được triển khai theo hình thức "Chỉ định thầu rút gọn". Theo quy định hiện hành, hình thức này giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nhưng lại hạn chế tối đa tính cạnh tranh so với đấu thầu rộng rãi. Khi tính cạnh tranh bị triệt tiêu, gánh nặng đảm bảo hiệu quả kinh tế đặt hoàn toàn lên vai chủ đầu tư trong khâu thẩm định giá và thương thảo hợp đồng.

"Hệ sinh thái" thầu quen tại xã Hiệp Hưng

Phân tích lịch sử năng lực của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP cho thấy sự hiện diện dày đặc của doanh nghiệp này tại các dự án do Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng làm chủ đầu tư. Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ tính riêng trong ngày 06/03/2026, nhà thầu này đã được ghi nhận trúng liên tiếp 02 gói thầu thi công xây dựng công trình tại đơn vị này.

13-6120.png
Nguồn MSC

Cụ thể, ngoài gói thầu đường ấp Long Phụng giá 1.891.607.000 đồng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP còn trúng thêm một gói thầu thi công khác cũng tại xã Hiệp Hưng với giá trị 1.996.846.000 đồng. Cả hai gói thầu này đều được thực hiện dưới vai trò nhà thầu độc lập và thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP đã tham gia 46 gói thầu, trong đó trúng tới 30 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khá cao. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này đạt hơn 27,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này lên tới 98,35%. Đây là một con số "mơ ước" đối với nhiều doanh nghiệp nhưng lại là dấu hiệu cho thấy các gói thầu mà đơn vị này tham gia thường có mức tiết kiệm thấp cho ngân sách.

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Trao đổi về hiện tượng chỉ định thầu rút gọn với giá trúng thầu bằng giá dự toán, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định:"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc lạm dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu xây lắp có giá trị tiệm cận hạn mức cho phép, đi kèm với việc không có tỷ lệ tiết kiệm, có thể làm giảm tính minh bạch của hoạt động đầu tư công. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ liệu dự án có bị chia nhỏ để phù hợp với hạn mức chỉ định thầu hay không, nhằm đảm bảo nguyên trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế."

Theo Luật sư Vinh, dù quy trình chỉ định thầu rút gọn cho phép thực hiện nhanh chóng theo Điều 43 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhưng chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá gói thầu và đảm bảo không gây thất thoát ngân sách.

