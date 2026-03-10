Dự án bãi đỗ xe tự động Nguyên Hồng quây rào, 'bất động' hơn 8 năm

Sau hơn 8 năm từ khi được phê duyệt, dự án bãi đỗ xe tự động Nguyên Hồng vẫn chưa có dấu hiệu triển khai, trong khi nhu cầu đỗ xe của người dân ngày càng lớn.

Nhiều năm qua, khu đất được quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe tự động tại đoạn cống hóa mương Nguyên Hồng (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa được triển khai. Thay vì trở thành bãi đỗ xe hiện đại như kỳ vọng, khu vực này hiện bị quây rào kín, bỏ trống, trong khi nhiều ô tô phải đỗ tràn ra lòng đường.

Bãi đỗ xe “biến mất”, khu đất bị rào kín

Ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống tại tuyến mương cũ dọc đường Nguyên Hồng, một đầu giao với đường La Thành, đầu còn lại giao với đường Huỳnh Thúc Kháng - khu vực từng được sử dụng làm bãi trông giữ xe tạm nay đã được rào lại bằng hàng rào kim loại và dây cảnh báo. Bên trong khu đất gần như bỏ trống, nhiều đoạn cỏ mọc và không có hoạt động xây dựng.

Do không còn bãi gửi xe, nhiều ô tô phải đỗ tạm bên ngoài hàng rào hoặc sát vỉa hè, khiến lòng đường vốn không rộng càng trở nên chật chội. Vào giờ cao điểm, việc xe đỗ dọc tuyến đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Do không còn bãi gửi xe, nhiều ô tô phải đỗ tạm bên ngoài hàng rào hoặc sát vỉa hè. (Ảnh: Minh Phương)

Một số người dân sống gần khu vực cho biết trước đây dọc đoạn cống hóa mương Nguyên Hồng từng được sử dụng làm bãi trông giữ ô tô tạm thời. Tuy nhiên, sau một thời gian xuất hiện tình trạng tranh chấp giữa các đơn vị nhận thầu trông giữ xe, lực lượng chức năng đã xuống kiểm tra và yêu cầu dừng hoạt động.

“Khoảng trước Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tới dẹp bãi xe và tiến hành dựng hàng rào lại toàn bộ khu đất. Từ đó đến nay khu vực vẫn bị quây kín, chưa thấy có động thái triển khai dự án,” một người dân sống gần đó cho biết.

Dự án bãi đỗ xe tự động được phê duyệt từ năm 2017

Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, khu đất trên nằm trong phạm vi cống hóa mương T6A Nguyên Hồng, thuộc dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội do Ban Quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng) thực hiện trước đây.

Sau khi hoàn thành cống hóa, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bãi đỗ xe tự động P(H1-3) tại khu vực này theo hình thức xã hội hóa.

Dự án có diện tích khoảng hơn 5.000 m², được cấp phép quy hoạch năm 2017, giao cho Công ty cổ phần cơ sở hạ tầng làm chủ đầu tư xây dựng Dự án bãi đỗ xe tự động P (H1-3) tại phần đất cống hóa mương Nguyên Hồng, với mục tiêu xây dựng bãi đỗ xe thông minh nhiều tầng nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe trong khu vực dân cư đông đúc.

Tuy nhiên, dù đã được phê duyệt từ nhiều năm trước, dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng. Trong thời gian chờ thực hiện, khu đất từng bị biến thành bãi trông giữ xe tạm.

Bài toán thiếu bãi đỗ xe tại Hà Nội

Việc chậm triển khai dự án bãi đỗ xe thông minh khu vực quanh tập thể Thành Công - Nguyên Hồng diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang thiếu nghiêm trọng điểm đỗ xe.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Thủ đô hiện có khoảng 10 triệu dân, với hơn 8,1 triệu phương tiện lưu thông. Mỗi ngày lại có thêm khoảng 1,2 triệu lượt xe từ các tỉnh, thành khác đổ về, tạo áp lực khổng lồ lên hạ tầng giao thông.

Đến năm 2030, Hà Nội cần khoảng 1.700 bãi đỗ, tương đương 1.800ha đất dành cho giao thông tĩnh. Thế nhưng, hiện mới có 72 bãi chính thức hoạt động, chiếm chưa đến 1% diện tích đô thị, trong khi chuẩn quốc tế là 3-4%. Thành phố đang thiếu tới 80% diện tích bãi đỗ xe so với nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, khu đất hơn 5.000 m² tại đoạn cống hóa mương Nguyên Hồng bị bỏ trống, rào kín càng khiến người dân đặt câu hỏi về hiệu quả sử dụng quỹ đất đô thị.

Người dân sống xung quanh khu vực cho rằng nếu dự án bãi đỗ xe tự động chưa thể triển khai ngay, cơ quan chức năng nên có phương án sử dụng tạm thời hợp lý. (Ảnh: Minh Phương)

Người dân sống xung quanh khu vực cho rằng nếu dự án bãi đỗ xe tự động chưa thể triển khai ngay, cơ quan chức năng nên có phương án sử dụng tạm thời hợp lý, tránh để đất bỏ hoang gây lãng phí.

“Ở đây khu dân cư đông, nhà tập thể cũ rất nhiều nên chỗ đỗ xe cực kỳ thiếu. Nếu chưa làm bãi đỗ xe thông minh thì nên cho gửi xe tạm thời, chứ rào lại để không như vậy rất lãng phí. Xe ô tô không có bãi để nên để tràn ra lòng đường, lại thành tâm điểm về ùn tắc, mất an toàn.” một người dân sinh sống trong khu vực chia sẻ.

Một số hình ảnh khác được phóng viên ghi nhận:

Vị trí đất xây dựng dự án bãi đỗ xe tự động nằm giữa khu dân cư đông đúc, có nhiều nhà tập thể, chợ, trường học.

Nhiều ô tô phải đỗ tràn ra lòng đường.

Chân hàng rào có nhiều điểm tập kết rác, khiến cho cảnh quan khu vực nhếch nhác, mất vệ sinh.

Đầu năm 2017, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho Công ty CP cơ sở hạ tầng (ICO) đầu tư làm bãi đỗ xe tự động.

Nhiều ô tô bọc kín bạt.

Một số chỗ hàng rào được người dân tận dụng để phơi đồ.