Tây Ninh: Công ty Hiệp Lực Tân An trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng tại xã Tân Long

Sau khi đối thủ duy nhất bị loại vì thiếu bản vẽ thi công, Công ty TNHH Hiệp Lực Tân An đã được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng đường giao thông tại xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường GTNT bờ nam kênh Kháng Chiến. Theo Quyết định số 172/QĐ-BQLDA ngày 06/03/2026 do Giám đốc Lê Thanh Trường ký, Công ty TNHH Hiệp Lực Tân An đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu này.

Tiết kiệm cho ngân sách hơn 156 triệu đồng

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá dự toán là 2.757.158.000 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Hiệp Lực Tân An và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Tường.

Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH Hiệp Lực Tân An đã trúng thầu với giá 2.600.485.519 đồng. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,68%, tương đương mức giảm giá hơn 156 triệu đồng cho ngân sách xã Tân Long. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Đối thủ trượt vì lỗi kỹ thuật "khó tin"

Đáng chú ý, tại báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 02-05/BCDG/MNL, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Tường đã bị loại ngay từ bước đánh giá về kỹ thuật. Theo tổ chuyên gia, mặc dù nhà thầu có đính kèm thuyết minh giải pháp kỹ thuật, nhưng lại "quên" không nộp kèm bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Dưới góc nhìn nghề nghiệp, việc một doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực "Tư vấn Thiết kế" như nhà thầu Kiến Tường lại mắc lỗi thiếu bản vẽ kỹ thuật cơ bản là một sự trùng hợp gây ngạc nhiên cho dư luận. Căn cứ khoản 7, Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu này đã không được xem xét tiếp các bước đánh giá về tài chính.

Sự "quen mặt" giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn

Phân tích lịch sử năng lực của đơn vị trúng thầu cho thấy những con số ấn tượng. Công ty TNHH Hiệp Lực Tân An (MSDN: 1100668032) có trụ sở tại Phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 84 gói thầu và trúng tới 77 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 91%.

Đặc biệt, đơn vị lập và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu tại xã Tân Long là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng Minh Nhân Lê. Dữ liệu từ hệ thống đấu thầu quốc gia cho thấy, trong lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Hiệp Lực Tân An đã từng tham gia 8 gói thầu do Công ty Minh Nhân Lê làm bên mời thầu hoặc tư vấn, và kết quả là nhà thầu này trúng thầu tuyệt đối cả 8 gói với tổng giá trị hơn 28,6 tỷ đồng. Việc hai đơn vị này thường xuyên "gặp nhau" tại các gói thầu và nhà thầu Hiệp Lực Tân An luôn giành chiến thắng khiến giới quan tâm không khỏi đặt dấu hỏi về tính khách quan, cạnh tranh thực sự của các cuộc thầu.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong đấu thầu. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các dự án do cùng một đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá là một tín hiệu cần sự giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư và các cơ quan chức năng. Tuy lỗi thiếu hồ sơ kỹ thuật của đối thủ là căn cứ pháp lý để loại theo đúng quy trình, nhưng bản thân chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn để đảm bảo ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất, tránh tình trạng 'quân xanh quân đỏ' tiềm ẩn."

Ngoài ra, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trách nhiệm đăng tải thông tin và tính chính xác của báo cáo đánh giá thuộc về chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Dư luận kỳ vọng dự án Đường GTNT bờ nam kênh Kháng Chiến sẽ được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình như cam kết trong hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Hiệp Lực Tân An.