Vĩnh Long: Công ty Vĩnh Sơn vượt qua hai đối thủ trúng gói thầu xây dựng tại xã Ba Tri

UBND xã Ba Tri vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công đường HL14, đơn vị trúng thầu là một doanh nghiệp quen mặt tại địa phương với giá hơn 1,6 tỷ

Vừa qua, Chủ tịch UBND xã Ba Tri đã ký Quyết định số 276/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa đường HL14. Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên xây dựng công trình Vĩnh Sơn đã vượt qua hai đối thủ khác để giành quyền thực hiện dự án này với giá trúng thầu là 1.611.388.778 đồng.

Quyết định số 276/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc đối đầu tam mã qua Biên bản mở thầu

Dựa trên Biên bản mở thầu mã gói thầu IB2600010808 hoàn thành ngày 21/01/2026, dư luận ghi nhận sự góp mặt của ba nhà thầu có tên tuổi tại khu vực Vĩnh Long và các tỉnh lân cận. Đây được xem là cuộc đối đầu "tam mã" đầy kịch tính với các thông số tài chính cụ thể:

Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ TTN: Đưa ra mức giá dự thầu 1.405.871.504 đồng. Đây là mức giá thấp nhất trong số các nhà thầu tham dự, cho thấy quyết tâm chiếm lĩnh gói thầu bằng lợi thế về giá.

Công ty TNHH xây dựng công trình Thuận Thành: Chào giá 1.623.504.859 đồng.

Công ty TNHH Một thành viên xây dựng công trình Vĩnh Sơn: Chào giá 1.644.274.264 đồng, nhưng đi kèm chiến thuật giảm giá 2%, đưa giá dự thầu thực tế xuống còn 1.611.388.779 đồng.

Với sự tham gia của những doanh nghiệp có lịch sử tham gia hàng trăm gói thầu như Công ty Vĩnh Sơn, cuộc cạnh tranh này được dự báo sẽ cực kỳ sát sao về mặt điểm số và năng lực.

Bước ngoặt từ lỗi kỹ thuật "sơ đẳng"

Mặc dù Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ TTN nắm giữ lợi thế về giá dự thầu (thấp nhất trong 3 nhà thầu), nhưng bất ngờ đã xảy ra tại bước đánh giá hồ sơ. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, nhà thầu TTN đã bị loại vì lỗi "Không đạt về kỹ thuật".

Cụ thể, đơn vị tư vấn xét thầu chỉ rõ: Nhà thầu này đã đề xuất các vật tư thiết bị dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực thi hành. Trong bối cảnh các quy định pháp luật về xây dựng và tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) liên tục được cập nhật trong giai đoạn 2024 - 2025, việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm lại vấp phải lỗi "quên" cập nhật pháp lý là một bài học đắt giá. Sai lầm này đã trực tiếp xóa bỏ lợi thế về giá, buộc nhà thầu này phải rời cuộc chơi ngay từ vòng xét duyệt đầu tiên.

Năng lực vượt trội của "người chiến thắng"

Sau khi đối thủ tiềm năng nhất về giá bị loại, cuộc đua chỉ còn lại màn so găng giữa Công ty Vĩnh Sơn và Công ty Thuận Thành. Ở giai đoạn này, Công ty Vĩnh Sơn đã khẳng định vị thế của mình không chỉ bằng năng lực thi công mà còn bằng chiến thuật giá hợp lý.

Công ty Vĩnh Sơn hiện có trụ sở tại số 787, ấp Phú Tự, phường Phú Khương, TP Vĩnh Long. Với hồ sơ năng lực thực hiện hơn 130 gói thầu, doanh nghiệp này cho thấy sự ổn định về cả nhân sự lẫn thiết bị. Việc đưa ra mức giảm giá 2% giúp Công ty Vĩnh Sơn đạt vị trí xếp hạng thứ nhất, vượt qua nhà thầu Thuận Thành để giành quyền thực hiện dự án với giá trúng thầu 1.611.388.778 đồng.

Trong giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này đã trúng 16/27 gói tham gia, trong đó phải kể đến các gói có giá trị lớn như:

Gói thầu số 3: Thi công Đóng mới phà 2 lưỡi 100T - Bến nổi tại Ban Quản lý Bến phà xã Tân Phú Đông trị giá 12.379.579.000 đồng, trúng tháng 12/2025;

Gói thầu thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre trị giá 5.207.579.000 đồng, trúng tháng 11/2025;

Gói thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trị giá 15.591.200.878 đồng, trúng tháng 11/2025;

Gói thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án khu vực Bến Tre trị giá 3.699.579.597 đồng, trúng tháng 05/2025;

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng tại Ban quản lý dự án ĐTXD Khu Vực huyện An Biên trị giá 10.051.225.264 đồng, trúng tháng 04/2025;

Gói thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm trị giá 7.179.579.887 đồng, trúng tháng 03/2025;