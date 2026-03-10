Cần Thơ: Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng KT trúng thầu tuyệt đối, tiết kiệm 0 đồng?

Với tỷ lệ trúng thầu đạt 100% và thường xuyên thắng thầu sát giá dự toán, năng lực thực sự của Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng KT tại các gói thầu ở xã Hiệp Hưng đang thu hút sự chú ý.

Tại thành phố Cần Thơ, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15, hoạt động đầu tư công tại các đơn vị cấp xã mới đang được triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà thầu tại một số địa phương như xã Hiệp Hưng đang đặt ra những dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế khi xuất hiện những nhà thầu có lịch sử "bất bại" với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức tối thiểu.

Liên tiếp được chỉ định thầu tại xã Hiệp Hưng

Theo tìm hiểu, chỉ riêng trong ngày 02/03/2026, Bà Đặng Thị Lương, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng đã ký liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng KT (sau đây gọi tắt là Công ty Xây dựng KT).

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Cụ thể, tại Quyết định số 87/QĐ-VP, Công ty Xây dựng KT được chỉ định thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng dự án: Tuyến Bờ Bao Nông Trường từ cầu ông Triều đến cầu Út Nhãn" với giá trúng thầu là 1.812.936.000 đồng.

Cùng ngày, tại Quyết định số 82/QĐ-VP, đơn vị này tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng dự án: Tuyến kênh Trường Học đoạn từ kênh 40 đến kênh Đầu Ngàn" với giá 181.671.000 đồng.

Đáng chú ý, cả hai gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với vai trò độc lập. Đây là hình thức thường được áp dụng cho các gói thầu có tính chất cấp bách hoặc giá trị nhỏ, nhưng khi một nhà thầu liên tục được "chọn mặt gửi vàng" trong cùng một ngày tại cùng một chủ đầu tư, tính minh bạch và sự công bằng cho các nhà thầu khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần được xem xét thấu đáo.

Giải mã lịch sử "bất bại" 27/27

Dữ liệu từ hệ thống phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy một kết quả kinh ngạc: Công ty Xây dựng KT đã tham gia tổng cộng 27 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 27 gói, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Trong lịch sử hoạt động, doanh nghiệp này chưa từng nếm mùi "thất bại" hay bị hủy thầu trong bất kỳ cuộc chơi nào mà mình tham gia.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị đạt hơn 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số khiến các chuyên gia tài chính lo ngại nhất chính là "tỷ lệ tiết kiệm". Theo thống kê, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 100%. Điều này đồng nghĩa với việc qua 27 gói thầu, ngân sách nhà nước gần như không tiết kiệm được đồng nào so với giá trị dự toán ban đầu.

Tại danh sách các bên mời thầu có quan hệ mật thiết, Ban quản lý dự án khu vực Phước Long (Cà Mau) hay Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Châu Thành (Hậu Giang cũ) cũng ghi nhận những gói thầu mà Công ty Xây dựng KT trúng với tỷ lệ tiết kiệm là 0% (tức trúng thầu đúng bằng giá dự toán).

Năng lực tư vấn đi làm... thi công?

Một điểm đáng lưu ý khác nằm ở hồ sơ năng lực của doanh nghiệp. Mặc dù liên tiếp trúng các gói thầu về "Thi công xây dựng", nhưng theo chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00073210 do cơ quan chức năng cấp, thế mạnh của Công ty Xây dựng KT lại tập trung chủ yếu vào mảng Tư vấn và Khảo sát.

Cụ thể, đơn vị này được cấp phép trong các lĩnh vực: Khảo sát địa hình; Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi; Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn giám sát.

Thống kê cho thấy doanh nghiệp này đã từng tham gia tư vấn cho 35 gói thầu với nhiều vai trò khác nhau. Việc một doanh nghiệp chuyên về tư vấn và giám sát lại thường xuyên được chỉ định thầu để thực hiện trực tiếp các gói thầu thi công xây lắp quy mô tỷ đồng tại xã Hiệp Hưng đặt ra nghi vấn về việc phân định vai trò để đảm bảo tính khách quan trong quản lý chất lượng công trình.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Phân tích về trường hợp này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn ưu tiên hình thức đấu thầu rộng rãi để tối ưu hóa ngân sách. Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn thường xuyên cho cùng một nhà thầu, với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng, tuy đúng về quy trình cho các gói thầu nhỏ, nhưng lại đi ngược lại tinh thần 'Hiệu quả kinh tế' và 'Trách nhiệm giải trình' được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật Đấu thầu. Bên mời thầu cần có sự giải trình rõ ràng về lý do lựa chọn và tính ưu việt của nhà thầu này so với các đơn vị khác trên địa bàn."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, việc các đơn vị cấp xã sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính cần đặc biệt chú trọng đến công tác công khai, minh bạch. Một nhà thầu có tỷ lệ thắng 100% qua hàng chục gói thầu là một tín hiệu cho thấy các cơ quan chức năng cần xem xét kiểm tra tính cạnh tranh thực tế của thị trường đấu thầu tại địa phương.

Hiện tại, với địa chỉ đăng ký tại xã Phú Hữu (tên cũ là xã Đông Phước), Công ty Xây dựng KT vẫn đang là cái tên "thống trị" các gói thầu tư vấn và thi công nhỏ tại khu vực phía Nam. Dư luận kỳ vọng sự công bằng và minh bạch sẽ được thượng tôn, để mỗi đồng ngân sách chi ra từ đầu tư công thực sự mang lại giá trị tiết kiệm và chất lượng tốt nhất cho nhân dân.