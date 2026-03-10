Quảng Ninh: Công ty 428 một mình trúng gói thầu hơn 3 tỷ tại xã Đường Hoa

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp tại xã Đường Hoa chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV 428 tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Quy trình phê duyệt thần tốc?

Dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngõ thôn Quảng Long 8, xã Đường Hoa" được khởi động bằng Quyết định số 53/QĐ-TTCUDV ngày 11/02/2026 do ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đường Hoa ký phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chỉ hai ngày sau, vào ngày 13/02/2026, đơn vị này tiếp tục ban hành Quyết định số 66/QĐ-TTCUDV phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có mã định danh IB2600068497, giá dự toán là 3.055.946.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách xã và huy động khác. Hình thức lựa chọn là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu ngày 03/03/2026, Biên bản mở thầu ghi nhận một thực tế: chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH MTV 428.

Chân dung nhà thầu "một mình một ngựa"

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV 428 (MST: 5701849993) có địa chỉ trụ sở tại xã Quảng Hà, Quảng Ninh, do ông Hà Văn Thành làm đại diện pháp luật (thành lập ngày 22/02/2017). Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 4/2018. Gói thầu đầu tiên được ghi nhận trúng vào tháng 5/2019 đến nay (10/3/2026) nhà thầu đã tham gia và trúng 34/37 gói, trượt 1 gói, 1 gói đang chờ kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 117.825.879.000 đồng (có 5.456.341.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 33.849.758.000 đồng, còn lại là liên danh. Dữ liệu cho thấy đây là một nhà thầu có "thế mạnh" tại khu vực Quảng Ninh. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia nhiều gói thầu với tỷ lệ trúng thầu rất cao.

Tại gói thầu IB2600068497 lần này, Công ty TNHH MTV 428 dự thầu với giá 3.049.759.393 đồng. Sau quá trình đánh giá của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng Abel (Báo cáo số 0403/BCĐG-ABEL ngày 04/03/2026), nhà thầu này được đánh giá đạt mọi tiêu chuẩn về năng lực và kỹ thuật.

Ngày 06/03/2026, ông Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 95/QĐ-TTCUDV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Giá trúng thầu chính thức là 3.049.759.000 đồng (đã làm tròn), giảm so với giá gói thầu khoảng 6 triệu đồng, một con số tiết kiệm cực thấp cho ngân sách nhà nước đối với gói thầu hơn 3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng được rút ngắn từ 150 ngày xuống còn 96 ngày.

Quyết định số 95/QĐ-TTCUDV. Nguồn MSC

Yêu cầu kỹ thuật và "rào cản" tiềm ẩn?

Phân tích E-HSMT và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V, dự án tập trung vào việc bê tông hóa tuyến đường với tổng chiều dài đáng kể, bao gồm hệ thống thoát nước và chỉnh trang hạ tầng. Đáng chú ý, các tiêu chí về nhân sự chủ chốt yêu cầu Chỉ huy trưởng phải có kinh nghiệm trong các công trình tương tự và đầy đủ bằng cấp chuyên môn phù hợp. Về thiết bị, nhà thầu phải chứng minh quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê thiết bị có công chứng và đăng ký kinh doanh của bên cho thuê.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0403/BCĐG-ABEL cho thấy nhà thầu được yêu cầu đối chiếu các tài liệu gốc như: Bảo đảm dự thầu, nghĩa vụ thuế năm 2024, tài chính năm 2024 và các hợp đồng tương tự. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia đặt ra câu hỏi: Liệu các tiêu chuẩn kỹ thuật có quá khắt khe khiến các đơn vị khác "ngại" nộp hồ sơ, hay do tính chất địa phương của gói thầu?

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 mới nhất, việc chỉ có một nhà thầu tham gia gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng không vi phạm pháp luật nếu quy trình đăng tải thông tin, thời gian chuẩn bị hồ sơ đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần xem xét lại tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu để đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa ngân sách."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Tình trạng 'một mình một ngựa' trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% thường xảy ra ở các gói thầu cấp xã. Dù báo cáo đánh giá ghi nhận nhà thầu đạt kỹ thuật, nhưng thiếu sự cạnh tranh trực tiếp về giá sẽ khiến hiệu quả kinh tế của gói thầu bị giảm sút. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần minh bạch hóa các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V để tránh gây hiểu lầm về việc 'cài cắm' tiêu chí."

Việc cải tạo tuyến đường ngõ thôn Quảng Long 8 là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao đời sống nhân dân xã Đường Hoa. Tuy nhiên, để dự án thực sự hiệu quả, công tác đấu thầu cần đảm bảo sự cạnh tranh sòng phẳng. Với việc Công ty TNHH MTV 428 trúng thầu sát giá, dư luận có quyền kỳ vọng vào một công trình chất lượng, xứng đáng với số tiền ngân sách đã bỏ ra.