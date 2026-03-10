Lộ diện nhà thầu trúng gói xây lắp 33 tỷ tại Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long

Dự án Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long vừa xác định nhà thầu thi công xây dựng với giá trúng thầu hơn 33,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm thấp trong bối cảnh chỉ một đơn vị tham gia

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu với kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Gói thầu hơn 33 tỷ đồng về tay nhà thầu địa phương

Dự án Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long là một trong những dự án y tế quan trọng sử dụng nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030. Với tổng mức đầu tư 50.000.000.000 đồng, dự án hứa hẹn sẽ nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương và khu vực lân cận.

Ngày 03/03/2026, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hữu Thịnh với giá trúng thầu là 33.540.000.000 đồng.

Quyết định số 190/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ thu hút duy nhất 01 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Hữu Thịnh. Với mức giá dự toán 33.882.426.781 đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt khoảng 1,01%, một con số khá khiêm tốn đối với các gói thầu xây lắp quy mô lớn.

Nhận diện năng lực nhà thầu Hữu Thịnh

Công ty TNHH Hữu Thịnh (MSDN: vn1300422621), có trụ sở tại số F16, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Vĩnh Long, được thành lập năm 2007 do ông Võ Hữu Thịnh, quy mô đăng ký loại hình doanh nghiệp nhỏ.

Phân tích năng lực thực tế cho thấy, nhà thầu Hữu Thịnh là một "gương mặt thân quen" trong lĩnh vực đầu tư công tại khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 157 gói thầu, trong đó trúng tới 114 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 1.124 tỷ đồng.

Tại thị trường Vĩnh Long, tần suất xuất hiện của Công ty TNHH Hữu Thịnh rất lớn khoảng 121 lần tham gia đấu thầu tại địa phương sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính. Doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực quan trọng như: công trình dân dụng, giao thông đường bộ, cầu đường bộ và lắp đặt thiết bị công trình được thể hiện qua các gói thầu có giá trị như:

Gói thầu số 17: Thi công xây dựng trị giá 29.710.800.000 đồng, trúng tháng 12/2025;

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng tại trị giá 10.323.209.364 đồng, trúng tháng 11/2025;

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng trị giá 9.764.678.677 đồng, trúng tháng 11/2025 tại Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long

Gói Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị tại Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trị giá 88.753.693.488 đồng, trúng tháng 12/2025

Gói thầu thi công xây dựng số 4: Trạm xử lý nước thải; cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải tại Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Bắc trị giá 31.387.808.500 đồng, trúng tháng 12/2025

Gói Thi công xây dựng tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trị giá 37.159.788.400 đồng, trúng tháng 12/2025

Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long trị giá 18.752.400.000 đồng, trúng tháng 11/2025

Kỳ vọng về một diện mạo mới cho hạ tầng y tế địa phương

Việc triển khai dự án Bệnh viện Phổi với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng được xem là bước đi chiến lược nhằm kiện toàn mạng lưới y tế chuyên khoa của tỉnh Vĩnh Long. Dự án không chỉ dừng lại ở việc xây mới cơ sở vật chất mà còn mang theo kỳ vọng giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý đường hô hấp cho nhân dân. Với thời gian thi công 450 ngày, cộng đồng địa phương đang mong chờ một công trình hiện đại, sớm đi vào vận hành để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại quê nhà, giảm bớt gánh nặng chi phí và thời gian khi phải chuyển tuyến.