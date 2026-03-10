TP HCM: Gói thầu CNTT 5,4 tỷ tại phường Bình Trưng tiết kiệm 0,43%

Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Trưng, TP HCM vừa hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân phường và Trung tâm phục vụ hành chính công phường". Đây là một trong những dự án quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng số cho đơn vị hành chính mới thành lập sau khi sáp nhập địa giới hành chính tại TP HCM.



Tiết kiệm chưa đến 0,5%

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 10/QĐ-VP ngày 26/02/2026 do ông Nghiêm Duy Bình, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Trưng ký, Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam đã trúng thầu với giá 5.458.711.860 đồng. So với giá dự toán là 5.482.279.800 đồng, gói thầu này chỉ tiết kiệm được hơn 23 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 0,43%.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước cần được tối ưu hóa, tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" tại một gói thầu hàng hóa có giá trị hơn 5,4 tỷ đồng khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế. Đáng chú ý, đây là gói thầu mua sắm hàng hóa thuần túy với các thiết bị như Kiosk cấp số tự động, máy tính để bàn, máy in, màn hình Led... những mặt hàng vốn có sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường.

Cuộc hội ngộ của các "đối thủ" quen mặt

Nhìn vào biên bản mở thầu, gói thầu thu hút 3 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy đây là một cuộc hội ngộ đầy "duyên nợ". Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam (bên trúng thầu) từng "đối đầu" với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Phước Sơn 15 lần và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Anh Khôi 14 lần.

Tại gói thầu này, kịch bản tương tự lại diễn ra. Hai nhà thầu Anh Khôi và Phước Sơn xếp hạng 2 và 3 về giá nên không được đánh giá ở các bước tiếp theo theo quy trình 02 của Thông tư 79/2025/TT-BTC. Điều này giúp Công ty Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam thuận lợi tiến vào vòng trong và trúng thầu với mức giá sát nút giá dự toán.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam (MST: 0312955615) là một cái tên rất "mát tay" trong lĩnh vực đầu tư công. Nhà thầu này đã tham gia 154 gói thầu, trúng tới 90 gói với tổng giá trị hơn 254 tỷ đồng. Chỉ riêng trong tháng 1/2026, nhà thầu này cũng đã liên tiếp trúng các gói thầu CNTT tại phường Sài Gòn và phường Bình Thạnh.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Phân tích về trường hợp các nhà thầu thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng tỷ lệ tiết kiệm lại rất thấp, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi các nhà thầu có lịch sử 'chạm trán' dày đặc nhưng giá bỏ thầu thường xuyên sát giá dự toán, cơ quan chức năng cần lưu ý giám sát để đảm bảo không có sự thỏa hiệp giữa các bên, nhằm bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật."

Bên cạnh đó, việc đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tân Thái Minh cũng cần đảm bảo tính khách quan tối đa khi thực hiện nhiệm vụ cho một gói thầu có tính chất "người quen" giữa các nhà thầu như trên.

Cần nhắc lại, phường Bình Trưng được hình thành từ 01/7/2025 theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15. Việc đầu tư hạ tầng công nghệ là cần thiết cho chính quyền mới, nhưng hiệu quả của từng đồng vốn ngân sách vẫn là bài toán cần được xem xét thấu đáo.