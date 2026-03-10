Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Việt Quang: "Bách chiến bách thắng" tại Khánh Hòa [Kỳ 1]

Chỉ với 8 lần tham gia đấu thầu nhưng trúng cả 8 gói, Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang đang cho thấy một năng lực "đáng nể" khi duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang (Mã số thuế: 4201634130) được thành lập từ ngày 09/02/2015, có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này do ông Trần Thanh Việt là người đại diện pháp luật và hiện đang hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn và thủy lợi.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, dù quy mô nhân sự chỉ ở mức 36 người, nhưng lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang lại khiến nhiều doanh nghiệp cùng ngành phải "ngả mũ". Tính đến cuối tháng 02/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 8 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 8 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 100%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập) ghi nhận con số 9.646.147.468 đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia đều nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và phần lớn được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn. Các chủ đầu tư thường xuyên "giao phó" dự án cho đơn vị này bao gồm UBND xã Diên Khánh, Phòng Kinh tế xã Diên Điền, Văn phòng Đảng ủy xã Diên Thọ và một số đơn vị khác tại địa phương .

12-4087.png
Nguồn MSC

Trao đổi về hiện tượng nhà thầu trúng thầu tuyệt đối 100%, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có giá trị nhỏ. Tuy nhiên, việc một nhà thầu liên tục được chỉ định tại một địa bàn nhất định cần được xem xét kỹ lưỡng về tính công bằng và cạnh tranh, nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn ngân sách nhà nước".

Bên cạnh đó, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Tỷ lệ trúng thầu 100% là một con số rất đẹp, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu có sự ưu ái nào không. Để đảm bảo minh bạch, các chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình và công khai đầy đủ các bước trong quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Xây dựng Việt Quang và những gói thầu chỉ định tỷ đồng tại xã Diên Khánh

#Việt Quang #đấu thầu #Khánh Hòa #xây dựng #trúng thầu #chỉ định thầu

Tin mới