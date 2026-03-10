Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Sơn Phương: "Bén duyên" loạt gói thầu tại Vĩnh Long [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sơn Phương liên tiếp được chỉ định thực hiện nhiều gói thầu xây lắp giao thông tại các xã thuộc tỉnh Vĩnh Long với kịch bản khá tương đồng.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sơn Phương (Mã số thuế: 2100508802; địa chỉ tại xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long) đang nổi lên như một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương. Quan sát dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có lịch sử tham gia 72 gói thầu, trong đó trúng tới 36 gói, đạt tỷ lệ khoảng 50%.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, doanh nghiệp do ông Lê Thanh Sơn làm đại diện pháp luật liên tiếp được các Phòng Kinh tế cấp xã "chọn mặt gửi vàng" qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Điển hình như tại xã Đại An, ngày 27/02/2026, ông Lê Văn Phú, Trưởng phòng Kinh tế xã Đại An đã ký Quyết định số 13/QĐ-PKT phê duyệt chỉ định Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sơn Phương thực hiện Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Tuyến đường đan ấp Giồng Lớn B. Giá trị gói thầu này là 1.283.720.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Trước đó không lâu, ngày 29/01/2026, tại xã Lưu Nghiệp Anh, ông Ngô Văn Dũ, Trưởng phòng Kinh tế xã cũng ký Quyết định số 08/QĐ-PKT chỉ định doanh nghiệp này thi công Gói thầu số 05: Đường bờ Bắc kênh Ngọc Biên (đoạn còn lại) với giá trúng thầu 1.434.598.000 đồng. Hay tại xã Tập Sơn, vào ngày 24/11/2025, ông Trầm Văn Nhành, Trưởng phòng Kinh tế xã đã ký Quyết định số 58/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sơn Phương tại Gói thầu số 05 thuộc dự án Sửa chữa, duy tu tuyến đường đanl cầu N18 với giá trị 1.288.299.954 đồng.

12.png
Quyết định số 58/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sơn Phương tại Gói thầu số 05 thuộc dự án Sửa chữa, duy tu tuyến đường đanl cầu N18. Nguồn MSC

Việc liên tục trúng các gói thầu có giá trị tỷ đồng trong một thời gian ngắn tại các đơn vị hành chính cấp xã khiến dư luận không khỏi quan tâm về năng lực thực hiện thực tế của doanh nghiệp này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Điểm chung từ các gói thầu chỉ định: Tiết kiệm thấp và tính "duy nhất"

#Sơn Phương #xây dựng Vĩnh Long #gói thầu #đấu thầu #giao thông

