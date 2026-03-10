Công ty Trần Nguyễn: Từ đấu thầu sát giá đến những gói chỉ định thầu [Kỳ 2]

Không chỉ "bách chiến bách thắng" ở các gói đấu thầu rộng rãi với tỷ lệ tiết kiệm thấp, Công ty Trần Nguyễn còn được chọn mặt gửi vàng tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn trên địa bàn phường Chơn Thành.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bước sang đầu năm 2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trần Nguyễn tiếp tục khẳng định vị thế "nhà thầu sân nhà" tại phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. Chỉ tính riêng trong tháng 02/2026, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng gói thầu quy mô hơn 22 tỷ đồng dưới hình thức liên danh.



Cụ thể, tại gói thầu "Xây dựng + Đảm bảo giao thông" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đoạn đường Đoàn Thị Điểm đến đường Hồ Hảo Hớn (Mã TBMT: IB2600032397). Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 23.131.305.083 đồng. Liên danh Trần Nguyễn - Tây Tiến là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và dễ dàng trúng thầu. Ngày 24/02/2026, ông Ngô Quang Thanh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành ký Quyết định số 168/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh này với giá trúng thầu là 22.644.538.000 đồng. Điều đáng chú ý là giá trị trúng thầu gần như tương đương với giá dự thầu, và việc chỉ có duy nhất một liên danh tham dự đã triệt tiêu tính cạnh tranh trực tiếp về giá của gói thầu xây lắp quy mô lớn này.

Biên bản mở thầu của gói thầu Xây dựng + Đảm bảo giao thông

Không dừng lại ở các gói đấu thầu qua mạng, Công ty Trần Nguyễn còn là cái tên quen thuộc trong các quyết định chỉ định thầu rút gọn. Trước đó, vào ngày 22/10/2025, chính ông Ngô Quang Thanh (Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành) đã ký Quyết định số 156/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty Trần Nguyễn tại gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Hưng Long cũ. Giá trị chỉ định thầu là 1.201.929.000 đồng.

Việc một nhà thầu liên tục xuất hiện tại các dự án của cùng một chủ đầu tư, từ các gói thầu nhỏ chỉ định đến các gói thầu lớn đấu thầu rộng rãi (nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia) là một dấu hiệu cần chú ý về sự tập trung thầu. Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống, tình trạng "một mình một chợ" này diễn ra trong bối cảnh các gói thầu khác có sự tham gia của đối thủ thì các đối thủ này lại thường xuyên bị loại bởi các lỗi kỹ thuật chi tiết.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Hiện tượng trúng thầu sát giá và duy nhất tham gia tại một địa phương cần được các cơ quan quản lý về đầu tư công giám sát chặt chẽ. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc đăng tải thông tin và mẫu hồ sơ đã rất minh bạch, tuy nhiên khâu đánh giá E-HSDT vẫn nằm ở sự chủ quan của tổ chuyên gia. Nếu không có cơ chế hậu kiểm độc lập, ngân sách sẽ không thể tối ưu hóa hiệu quả kinh tế".

