Loại cây lá hồng tím như tranh vẽ, đang được nhiều người săn trồng ở ban công

Loại cây lá hồng tím như tranh vẽ, đang được nhiều người săn trồng ở ban công

Sở hữu những mảng lá pha hồng, tím, xanh như nét cọ sơn dầu, thài lài hồng đang được nhiều người trồng ở ban công, cửa sổ để tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Những năm gần đây, thài lài hồng trở thành một trong những loại cây cảnh được nhiều người lựa chọn để trang trí ban công, cửa sổ hay góc làm việc trong các căn hộ đô thị. Chỉ cần vài chậu đặt dọc lan can, những cành cây rủ nhẹ cùng mảng lá nhiều màu đã đủ tạo điểm nhấn sinh động giữa không gian bê tông. Ảnh trucvufarm
Thài lài hồng được biết đến trên thế giới với tên gọi “oil painting plant” (cây tranh sơn dầu). Giống phổ biến hiện nay có tên khoa học Tradescantia cerinthoides 'Nanouk', thuộc họ thài lài (Commelinaceae). Ảnh trucvufarm
Điểm nổi bật của cây nằm ở màu sắc lá loang tự nhiên, kết hợp nhiều gam như hồng nhạt, tím lavender, xanh xám và xanh lá đậm, tạo cảm giác giống như những lớp sơn dầu được vẽ chồng lên nhau. Ảnh thenextgardener
Nhờ vẻ ngoài đặc biệt này, thài lài hồng thường được dùng để tạo điểm nhấn trang trí trong không gian sống.Ảnh beardsanddaisies
Khi đặt trên bệ cửa sổ, kệ sách, bàn làm việc hoặc treo ở ban công, các cành cây rủ xuống mềm mại giúp căn phòng trở nên sinh động và bớt đơn điệu. Khi phát triển dài, cây tạo thành nhiều lớp lá xếp tầng, mang lại cảm giác xanh mát và tự nhiên. Ảnh mydomaine
Bên cạnh giá trị trang trí, nhiều người còn yêu thích thài lài hồng vì ý nghĩa phong thủy gắn với màu sắc của cây. Gam hồng thường tượng trưng cho sự ấm áp và gắn kết, trong khi sắc tím được cho là đại diện cho sự ổn định và thịnh vượng. Sự hòa trộn của hai màu này trên cùng tán lá được xem như mang lại nguồn năng lượng hài hòa cho không gian sống. Ảnh Baidu
Không chỉ đẹp mắt, thài lài hồng còn được đánh giá là loài cây khá dễ chăm sóc. Cây có thể trồng trong đất hoặc trồng thủy sinh, chỉ cần khoảng 1–3 giờ ánh sáng nhẹ hoặc ánh sáng tán xạ mỗi ngày. Nhiệt độ thích hợp để cây sinh trưởng dao động từ 18–30°C, khá phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Ảnh houseplanthouse
Khi chăm sóc, người trồng cần tránh để cây bị úng nước. Thông thường chỉ nên tưới khi lớp đất mặt đã khô khoảng 2–3 cm và đảm bảo chậu có khả năng thoát nước tốt. Ngoài ra, cây cũng rất dễ nhân giống bằng cách cắt một đoạn thân dài khoảng 9–12 cm tại vị trí mắt lá rồi cắm vào đất ẩm hoặc nước, sau vài tuần cây có thể bắt đầu ra rễ. Ảnh amazon
