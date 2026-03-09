Dấu hiệu tội phạm vụ cô gái bị kéo lê trên đường ở Hải Phòng

Công an Hải Phòng đang xác minh vụ việc cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường, có dấu hiệu bị hành hung trên địa bàn xã An Thành.

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, Công an xã An Thành (Hải Phòng) đang xác minh xử lý vụ việc cô gái bị một nam thanh niên kéo lê trên đường.



Từ vụ cô gái bị kéo lê trên đường, nói “bị ép buộc, từ giờ phút không tự nguyện”

Ngày 8/3, trong khi nhiều phụ nữ được nhận hoa và những lời chúc nhân ngày Quốc tế phụ nữ thì mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường, miệng chảy máu, luôn mồm khóc và la hét. Đoạn clip được cho là xảy ra trên địa bàn xã An Thành, TP Hải Phòng.

Hình ảnh người đàn ông kéo lê cô gái trên đường

Theo nội dung clip, một cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo trắng. Cô gái bị một nam thanh niên kéo lê trên đường trong tình trạng trang phục xộc xệch, lấm lem bụi đất, trên mặt và áo có nhiều vệt máu.

Một người đàn ông mặc quần ngắn, áo khoác màu xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái rồi tiếp tục kéo lê cô trên đường mặc cho cô gái gào khóc.

Trong clip, cô gái cố khoanh tay trước ngực để che chắn, giữ cho áo khỏi tuột ra và nói: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!”.

Đến dấu hiệu tội phạm của người đàn ông

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường – Giảng viên luật hình sự, trường Đại học Thuỷ Lợi cho rằng, sự việc trên là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hành hạ người khác. Điều đáng chú ý là vụ việc diễn ra vào đúng ngày 8/3 gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Nội dung clip mô tả một phần sự việc, chưa rõ danh tính của hai người trong clip, chưa rõ nguyên nhân sự việc, song cho thấy là trước đó có thể đã có mâu thuẫn, có tác động vật lý dẫn đến cô gái bị thương tích, mặt có dính máu, sức khỏe suy kiệt và có những phản ứng thể hiện sự tuyệt vọng, không còn khả năng tự vệ.

Đáng chú ý, dù tâm lý cô gái hoảng loạn, người đàn ông vẫn có những hành vi bạo lực, kéo lê cô gái trên đường trong hoàn cảnh cô gái không còn khả năng tự vệ khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của người đàn ông này là hành hạ người khác, làm nhục người khác và có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Do đó, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả xảy ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, hành vi của người đàn ông này là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của nhiều tội danh xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác và xâm phạm trật tự công cộng. Trong trường hợp kết quả xác minh có căn cứ cho thấy người đàn ông này đã có hành vi đánh đập cô gái dẫn đến thương tích, dù thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội sẽ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

Trong trường hợp mức độ thương tích hoặc các dấu hiệu khác chưa đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích vẫn có thể xem xét xử lý người này về tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS hoặc Tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 bộ luật hình sự.

Nếu giữa hai người có mối quan hệ lệ thuộc và người đàn ông này có hành vi đối xử tàn ác với người lệ sẽ bị xử lý hình sự theo điều 140 bộ luật hình sự. Cụ thể bộ luật hình sự quy định: “Người nào đối xử lý tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này thì bị phạt cải tạo không bị giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.”...

Trong trường hợp giữa hai người không có mối quan hệ lệ thuộc, chưa đủ cơ sở để xử lý về tội hành hạ người khác nhưng kết quả xác minh có căn cứ cho thấy người này đã có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái cũng có thể xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 bộ luật hình sự. Cụ thể bộ luật hình sự quy định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng sản phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.”. Nếu có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì hình phạt cao nhất có thể tới 5 năm tù.

Tuy nhiên, một số tội danh này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, đòi hỏi phải có đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự của nạn nhân. Trong trường hợp nếu nạn nhân không đề nghị xử lý hình sự với đối tượng này mà vụ việc thuộc trường hợp nghiêm trọng hoặc được xác định là gây rối trật tự công cộng vẫn có thể xử lý hình sự người đàn ông này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp có tình tiết tăng nặng, hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Một điều đáng chú ý trong vụ việc này là sự việc diễn ra đúng vào ngày 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ, khi mọi người đang dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ, người đàn ông này lại có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nội dung clip cũng thể hiện cô gái trong cơn tuyệt vọng, không còn khả năng tự vệ và câu nói thể hiện sự bất lực, phản kháng yếu ớt trước hành vi xâm phạm đến thân thể của phụ nữ nơi công cộng ...Cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa hai người này, làm rõ người phụ nữ này có lệ thuộc về công việc, về nghề nghiệp, về tình cảm hoặc về vấn đề xã hội đối với người đàn ông này hay không, vì sao người phụ nữ này lại rơi vào tình trạng kiệt sức, có thương tích và không còn khả năng tự vệ?

“Trạng thái tâm lý cảm xúc, hoàn cảnh và những câu nói trong tuyệt vọng của cô gái khiến nhiều người cảm thấy lo lắng, bất an khi bạo lực diễn ra ngang nhiên, công khai giữa nơi công cộng. Lo ngại về nhận thức và kỹ năng sống của không ít các bạn trẻ. Nhiều người vì yêu đương, vì lệ thuộc mà mất đi lý trí, thiếu các kỹ năng cần thiết để phòng vệ, bảo vệ bản thân trước các tình huống bị bạo hành, bị xâm hại”, Luật sư Cường nói.

Theo ông, vụ việc sẽ được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, tuy nhiên cũng để lại rất nhiều bài học về đạo đức xã hội, về kỹ năng sống và các yếu tố đảm bảo an toàn xã hội, đặc biệt là cần phải tăng cường các giải pháp để bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước đảm bảo hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sử dụng bạo lực nơi công cộng, xúc phạm, hành hạ, đánh đập, bạo hành những người yếu thế như người già, phụ nữ, trẻ em và những người ở trong hoàn cảnh không còn khả năng tự vệ.