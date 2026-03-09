Hà Nội

Công ty Trần Nguyễn tại Đồng Nai: Đối thủ cứ giá thấp là trượt kỹ thuật? [Kỳ 1]

Tại một số gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trần Nguyễn ghi nhận kịch bản trúng thầu sát nút giá dự toán, sau khi các đối thủ có giá chào thấp hơn đồng loạt bị loại vì lỗi kỹ thuật.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trần Nguyễn (Mã số doanh nghiệp: 3801040169; địa chỉ trụ sở tại xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) đang cho thấy một sự hiện diện dày đặc và hiệu suất trúng thầu đáng nể tại các đơn vị cấp phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đáng chú ý, tại nhiều gói thầu xây lắp có tính cạnh tranh, nhà thầu này đã về đích một mình với mức giá sát nút giá gói thầu.

Điển hình tại gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án Duy tu sửa chữa đường tổ 7, khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành (Số thông báo mời thầu TBMT: IB2500550937). Gói thầu này có giá 3.932.556.337 đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 09/12/2025, có 03 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyễn Lợi (giá dự thầu 3.783.629.452 đồng), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trần Nguyễn (giá dự thầu 3.887.397.072 đồng) và Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phúc Khang (giá dự thầu 3.912.758.749 đồng).

screen-shot-2026-03-09-at-113000.png
Biên bản mở thầu

Dù Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyễn Lợi có giá dự thầu thấp nhất, nhưng theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 06/2025/BCĐG-TA ngày 10/12/2025, nhà thầu này và đối thủ Phúc Khang đều bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do loại nhà thầu Nguyễn Lợi được tổ chuyên gia liệt kê rất chi tiết: không có thuyết minh cụ thể về vật tư chính (xi măng, cát, đá...), bản vẽ biện pháp thi công không phù hợp quy mô thiết kế, biểu đồ huy động nhân sự không thống nhất với thuyết minh.

Kết quả, ngày 15/12/2025, ông Ngô Quang Chanh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành đã ký Quyết định số 261/QĐ-VP phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng, Thương mại Trần Nguyễn trúng thầu với giá 3.887.397.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt khoảng 1,15%.

Tương tự, tại gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long (Mã TBMT: IB2500421945) có giá gói thầu 7.764.124.024 đồng. Tại đây, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang chào giá 7.720.308.780 đồng nhưng cũng trượt kỹ thuật vì lỗi không thuyết minh chỉ tiêu kỹ thuật vật tư và không có bản vẽ đáp ứng yêu cầu. Ngày 13/10/2025, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long ký Quyết định số 23/QĐ-TTDVTH phê duyệt Công ty Trần Nguyễn trúng thầu với giá 7.685.210.561 đồng. Một lần nữa, tỷ lệ tiết kiệm lại duy trì ở mức tượng trưng khoảng 1%.

Trao đổi về hiện tượng các nhà thầu có giá thấp hơn liên tục trượt vì lỗi kỹ thuật, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Việc loại nhà thầu ở bước kỹ thuật với các lỗi về thuyết minh vật tư hay biểu đồ huy động cần được xem xét kỹ lưỡng xem có thực sự là lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công trình hay không, hay chỉ là các lỗi hành chính có thể làm rõ. Nếu nhà thầu giá thấp bị loại bởi những chi tiết nhỏ, trách nhiệm giải trình của bên mời thầu và tổ chuyên gia là rất lớn để đảm bảo không có sự ưu ái ngầm".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Công ty Trần Nguyễn: Từ đấu thầu sát giá đến những gói chỉ định thầu

