Vĩnh Cửu, Đồng Nai: Vì sao 5 nhà thầu "rớt" gói thầu chiếu sáng 9,35 tỷ?

Dù có giá dự thầu cạnh tranh, thậm chí thấp hơn đáng kể, 5/6 nhà thầu đã bị loại khỏi Gói thầu cải tạo hệ thống chiếu sáng huyện Vĩnh Cửu cũ do không đáp ứng yêu cầu. Liên danh số 09 (Kỹ thuật Đại Hải - Xây lắp Tuấn Tú) đã được phê duyệt trúng thầu với giá gần 8 tỷ đồng

Ngày 28/8/2025, Ban Quản lý dự án khu vực 09, tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-BQLDAKV09, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng, thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa và thay thế Hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu cũ (một số tuyến còn sử dụng bóng đèn Sodium). Theo đó, Liên danh số 09, gồm Công ty TNHH MTV kỹ thuật Đại Hải và Công ty TNHH xây lắp Tuấn Tú, đã trúng thầu với giá 7.945.356.000 đồng.

Quyết định do ông Võ Nguyên Quý, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 09 ký, đã khép lại một quá trình đấu thầu qua mạng đầy kịch tính, nơi có tới 6 nhà thầu tham dự nhưng chỉ một cái tên đi đến cuối con đường. Điều này đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự và sự chuẩn bị của các doanh nghiệp khi tham gia vào các dự án đầu tư công.

Hành trình "vượt rào" không dễ dàng

Gói thầu này có giá trị được duyệt là 9.353.740.073 đồng, thuộc dự án quan trọng nhằm cải thiện hạ tầng chiếu sáng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Phiên mở thầu diễn ra vào ngày 31/07/2025 đã ghi nhận sự tham gia của 6 nhà thầu với các mức giá dự thầu rất cạnh tranh.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 19/BCĐG-HM ngày 19/8/2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Tổng hợp Hoàng Minh (đơn vị tư vấn) đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong hồ sơ dự thầu của 5/6 đơn vị.

Cụ thể, có tới 3 nhà thầu bị loại ngay từ "vòng gửi xe" – đánh giá năng lực và kinh nghiệm:

Công ty TNHH Kỹ thuật KMC (giá dự thầu 4.168.423.140 đồng) : Bị đánh giá "Không đạt" do không cung cấp đủ 02 hợp đồng tương tự theo yêu cầu (trong đó có một hợp đồng trị giá tối thiểu 4,67 tỷ đồng). Ngoài ra, giấy tờ kiểm định của các thiết bị thi công chủ chốt như ô tô tải có cần cẩu, xe nâng người đều đã hết hiệu lực hoặc không đầy đủ. Đáng chú ý, nhà thầu đã không phản hồi yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu.

: Bị đánh giá "Không đạt" do không cung cấp đủ 02 hợp đồng tương tự theo yêu cầu (trong đó có một hợp đồng trị giá tối thiểu 4,67 tỷ đồng). Ngoài ra, giấy tờ kiểm định của các thiết bị thi công chủ chốt như ô tô tải có cần cẩu, xe nâng người đều đã hết hiệu lực hoặc không đầy đủ. Đáng chú ý, nhà thầu đã không phản hồi yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu. Công ty CP Hưng Thịnh Phát (giá dự thầu 4.812.880.000 đồng) : Bị loại vì không chứng minh được đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất (năm 2024). Thêm vào đó, hồ sơ nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng) có sự mâu thuẫn, không thống nhất giữa nội dung kê khai kinh nghiệm và tài liệu chứng minh.

: Bị loại vì không chứng minh được đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất (năm 2024). Thêm vào đó, hồ sơ nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng) có sự mâu thuẫn, không thống nhất giữa nội dung kê khai kinh nghiệm và tài liệu chứng minh. Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ và Đầu tư Xây dựng SDKD (giá dự thầu 7.399.583.991 đồng): Vấp phải lỗi sơ đẳng khi E-HSMT yêu cầu 02 nhân sự giám sát kỹ thuật thi công nhưng nhà thầu chỉ đề xuất 01 người. Việc xin bổ sung nhân sự trong quá trình làm rõ bị từ chối, vì đây được xem là hành vi thay đổi, bổ sung nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu, chứ không phải làm rõ.

Hai nhà thầu tiếp theo vượt qua vòng năng lực nhưng lại "gục ngã" ở vòng đánh giá kỹ thuật:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại NHB (giá dự thầu 6.079.902.922 đồng) : Hồ sơ đề xuất kỹ thuật bị đánh giá "Không đạt" vì thuyết minh biện pháp thi công sơ sài, không đầy đủ, sai sót (dùng cấp phối bê tông M150 thay vì M200 theo yêu cầu), biện pháp an toàn lao động không chi tiết và không có kế hoạch thi công đảm bảo tiến độ.

: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật bị đánh giá "Không đạt" vì thuyết minh biện pháp thi công sơ sài, không đầy đủ, sai sót (dùng cấp phối bê tông M150 thay vì M200 theo yêu cầu), biện pháp an toàn lao động không chi tiết và không có kế hoạch thi công đảm bảo tiến độ. Công ty Cổ phần Giải pháp Cơ điện MES (giá dự thầu 5.169.963.412 đồng): Tương tự, hồ sơ kỹ thuật cũng bị đánh giá "Không đạt" do thiếu bản vẽ biện pháp thi công, viện dẫn các tiêu chuẩn an toàn lao động đã hết hiệu lực (TCVN 5828:1994, QCVN 02:2009/BXD), và không có kế hoạch thi công chi tiết.

Cuối cùng, Liên danh số 09 (giá dự thầu 7.945.356.000 đồng) là đơn vị duy nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, được xếp hạng 1 và đề nghị trúng thầu.

"Chân dung" nhà thầu trúng thầu - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Đại Hải

Thành viên đứng đầu trong liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Đại Hải (MSDN: 3601085518), có địa chỉ tại Tỉnh lộ 767, Khu phố 6, xã Trị An, Đồng Nai, do ông Nguyễn Hoàng Hải làm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu về hoạt động đấu thầu cho thấy đây là một "tay chơi" quen thuộc tại thị trường Đồng Nai. Theo thống kê, Kỹ thuật Đại Hải đã tham gia 43 gói thầu, trúng 34 gói, trượt 8 gói và 1 gói bị hủy. Toàn bộ 43 gói thầu này đều thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 285,9 tỷ đồng.

Phân tích sâu hoạt động đấu thầu năm 2025

Riêng trong năm 2025, Kỹ thuật Đại Hải cho thấy một tần suất hoạt động đáng nể. Tính đến cuối tháng 8, công ty đã tham gia 8 gói thầu và trúng tới 6 gói. Đáng chú ý, ngoài gói thầu vừa trúng tại Ban Quản lý dự án khu vực 09, Kỹ thuật Đại Hải còn ghi nhận các chiến thắng lớn khác như:

Trúng Gói thầu số 08 trị giá 22,13 tỷ đồng tại Công ty TNHH tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh (vai trò liên danh chính).

trị giá tại Công ty TNHH tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh (vai trò liên danh chính). Trúng Gói thầu số 11 trị giá 23,87 tỷ đồng tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đấu thầu Đăng Khoa (vai trò liên danh phụ).

trị giá tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đấu thầu Đăng Khoa (vai trò liên danh phụ). Trúng Gói thầu Xây lắp + thiết bị hạng mục điện trị giá 36,33 tỷ đồng tại Công ty TNHH xây dựng Hà Minh Khuê (vai trò liên danh phụ).

Phân tích dữ liệu cũng cho thấy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai thành viên liên danh. Kỹ thuật Đại Hải đã từng liên danh cùng Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Tú trong 8 gói thầu và đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%.

Bên cạnh đó, Kỹ thuật Đại Hải có "duyên" với một số bên mời thầu là các đơn vị tư vấn. Công ty đã tham gia 6 gói thầu do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hùng Phúc Thịnh mời và trúng cả 6. Tỷ lệ thắng cũng rất cao khi tham gia các gói thầu của Công ty TNHH Hoàng Vạn Thịnh (trúng 4/5 gói) và Công ty TNHH tư vấn và thương mại tổng hợp Hoàng Minh (trúng 3/4 gói).

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch từ hồ sơ, chất lượng từ sự nghiêm túc

Việc 5 nhà thầu bị loại, dù một số có giá chào thầu thấp hơn đáng kể, cho thấy sự nghiêm túc của bên mời thầu và đơn vị tư vấn trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra một hành lang pháp lý rất chặt chẽ, hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu không chỉ dựa vào giá. Các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, nhân sự, thiết bị là những yêu cầu tiên quyết để đảm bảo nhà thầu có đủ khả năng thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng."

Luật sư Hương phân tích thêm: "Trường hợp của gói thầu này là một ví dụ điển hình. Các lỗi như thiếu hợp đồng tương tự, giấy tờ thiết bị hết hạn, sai sót trong thuyết minh kỹ thuật, hay kê khai thiếu nhân sự là những 'lỗi cơ bản'. Theo quy định, những thiếu sót này nếu được bỏ qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình và tạo ra sự cạnh tranh không công bằng. Do đó, việc bên mời thầu loại các hồ sơ không đạt là hoàn toàn đúng quy định và cần thiết. Điều này cũng là một bài học cho các nhà thầu: cần phải đầu tư thời gian và nguồn lực để chuẩn bị một bộ hồ sơ dự thầu chỉn chu, chuyên nghiệp và trung thực."

Kết quả của gói thầu tại Vĩnh Cửu một lần nữa khẳng định, trong môi trường đấu thầu ngày càng minh bạch, giá rẻ không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Năng lực thực sự, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của hồ sơ mời thầu mới là chìa khóa dẫn đến thành công, góp phần xây dựng một thị trường đầu tư công lành mạnh và hiệu quả.