Công ty Thiết kế Lục Giác: "Một mình một ngựa" trúng gói thầu 9,4 tỷ tại Đại học Công nghệ GTVT

Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Việc gói thầu gần 10 tỷ đồng chỉ có một "tay đua" đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Gần đây, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, trị giá hơn 9,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ duy nhất một nhà thầu là Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác tham gia và sau đó được phê duyệt trúng thầu. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những thảo luận trong giới chuyên môn về việc làm thế nào để tăng tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong các hoạt động mua sắm công.

Gói thầu 9,4 tỷ tại Đại học Công nghệ GTVT diễn ra thế nào?

Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện nhiệm vụ "Mua sắm thiết bị phục vụ nhà 11 tầng" của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Chủ đầu tư). Gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT: IB2500320438), được mời thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được duyệt là 9,417 tỷ đồng.

Ngày 18/07/2025, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, TS. Trần Hà Thanh, đã ký Quyết định số 5316/QĐ-ĐHCNGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho gói thầu này.

Đến thời điểm đóng thầu vào 10:00 ngày 28/07/2025, hệ thống ghi nhận chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác (MST: 0101657828).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 106/BCĐGHSDT ngày 01/08/2025 do đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Chi phí đầu tư - AFO lập, hồ sơ của Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác đã vượt qua các vòng đánh giá:

Tính hợp lệ: Đạt.

Đạt. Năng lực và kinh nghiệm: Đạt.

Đạt. Kỹ thuật: Đạt.

Với giá dự thầu là 9,229 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 2%, Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác được đề nghị trúng thầu.

Ngày 06/08/2025, TS. Trần Hà Thanh đã ký Quyết định số 5861/QĐ-ĐHCNGTVT, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác trúng Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị với giá 9,229 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Năng lực nhà thầu Thiết kế Lục Giác và "hệ sinh thái" khách hàng quen thuộc

Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác (Hexagon Design Joint Stock Company), do ông Nguyễn Xuân Trường làm Giám đốc, có địa chỉ tại Tầng 21, 23 Tòa Nhà C'land, 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Theo dữ liệu, nhà thầu này đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 4 gói, 1 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới hơn 105,3 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong lịch sử đấu thầu của Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác là tần suất xuất hiện và trúng thầu tại các gói thầu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và các chi nhánh. Dữ liệu cho thấy nhà thầu này là một đối tác "quen mặt" của hệ thống Vietcombank, đã tham gia ít nhất 13 gói thầu và trúng nhiều gói có giá trị lớn. Có thể kể đến các gói thầu như:

Trúng gói "Mua sắm hoàn thiện trang thiết bị nội thất, biển hiệu văn phòng làm việc của TSC tại tòa nhà 32 Hàng Bài" trị giá 11,36 tỷ đồng.

Trúng gói "Mua sắm Nội thất biển hiệu mặt tiền, ATM" tại Chi nhánh Bạc Liêu trị giá 8,31 tỷ đồng.

Trúng gói "Cung cấp lắp đặt nội thất và biển hiệu" tại Chi nhánh Ba Đình trị giá 8,88 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà thầu cũng trúng nhiều gói thầu của các đơn vị lớn khác như Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Việc trúng thầu liên tiếp tại một nhóm các chủ đầu tư lớn cho thấy năng lực và uy tín nhất định, nhưng cũng đặt ra vấn đề về các mối quan hệ "sân nhà", nơi nhà thầu có lợi thế hơn so với các đối thủ khác.

Phân tích hoạt động đấu thầu năm 2025: Tần suất và quy luật

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác đã thể hiện một bức tranh hoạt động khá đa dạng. Bên cạnh việc trúng Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trị giá 9,4 tỷ đồng tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, công ty này cũng tham gia một gói thầu khác nhưng không thành công.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt nội thất thuộc dự án "Mua sắm nội thất trụ sở VCB Hoàn Kiếm" do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm mời thầu (mã TBMT IB2500303094), đã có tới 6 nhà thầu tham dự, tạo ra một cuộc cạnh tranh thực sự. Trong gói thầu này, Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác đã trượt thầu, và được xếp hạng thứ ba. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Nhất Vinh – Sao Việt – IEC với giá 2,42 tỷ đồng.

Thực tế này cho thấy, khi một gói thầu thu hút được nhiều nhà thầu tham gia, tính cạnh tranh sẽ được đẩy lên cao, và kết quả lựa chọn nhà thầu có thể sẽ mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho chủ đầu tư. Ngược lại, việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, dù không vi phạm quy định, nhưng có thể chưa đạt được mục tiêu cao nhất về cạnh tranh và tiết kiệm ngân sách.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tri thức & Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn không quy định số lượng tối thiểu nhà thầu phải tham gia để một cuộc thầu được coi là thành công. Do đó, việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu là không sai luật, miễn là quá trình mời thầu được thực hiện công khai, minh bạch. Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là cạnh tranh. Khi không có sự cạnh tranh, rất khó để khẳng định giá trúng thầu đã là mức giá tốt nhất cho chủ đầu tư”.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông nhận định: “Tinh thần của các quy định mới như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và gần đây là Nghị định 214/2025/NĐ-CP là nhằm tăng cường hơn nữa tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một trong những yếu tố quyết định tính cạnh tranh là chất lượng của hồ sơ mời thầu (HSMT). HSMT cần được xây dựng với các tiêu chí hợp lý, không cài cắm các điều khoản gây khó khăn hoặc mang tính định hướng cho một số ít nhà thầu. Về phía các chủ đầu tư, cần nỗ lực để thông tin mời thầu được lan tỏa rộng rãi nhất, thu hút nhiều nhà thầu tiềm năng tham gia, từ đó mới có thể lựa chọn được phương án tối ưu nhất”.

Trường hợp của Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải là một ví dụ điển hình cho thấy sự cần thiết phải liên tục hoàn thiện quy trình và nâng cao ý thức của các bên liên quan. Hoạt động đấu thầu chỉ thực sự hiệu quả khi có sự cạnh tranh lành mạnh, nơi các nhà thầu có năng lực thực sự được lựa chọn thông qua một quy trình minh bạch, và chủ đầu tư nhận được sản phẩm, dịch vụ xứng đáng với chi phí bỏ ra.