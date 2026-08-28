VinFast VF 9: Một chiếc xe theo được lịch trình của cả gia đình

VinFast VF 9 phù hợp gia đình đa thế hệ với không gian 3 hàng ghế rộng, phạm vi di chuyển dài và tiện nghi đáp ứng từ công việc đến những chuyến đi xa.

Chỉn chu khi gặp đối tác, rộng rãi lúc đón cả gia đình

Lịch trình hằng ngày của anh Hoàng Minh (42 tuổi), chủ một doanh nghiệp nội thất tại Hà Nội, hiếm khi chỉ gồm hai chặng từ nhà tới công ty và ngược lại. Buổi sáng, anh đưa con đi học, trong ngày di chuyển giữa văn phòng, công trình và các cuộc gặp đối tác, buổi chiều có thể đón thêm bố mẹ hoặc người thân. Cuối tuần, cả gia đình lại cùng nhau về quê hoặc chọn một điểm đến xa Hà Nội để nghỉ ngơi.

Đi xa mùa hè cùng gia đình, chủ xe mê trải nghiệm VIP của VinFast VF 9

Những vai trò thay đổi liên tục khiến tiêu chí chọn xe của anh cũng trở nên phức tạp hơn. Chiếc xe cần đủ chỉn chu khi xuất hiện trước khách hàng, thuận tiện để tự lái trong ngày và rộng rãi khi cả gia đình cùng di chuyển. Quan trọng hơn, anh không muốn phải sử dụng thêm một phương tiện khác mỗi khi có ông bà hoặc người thân đi cùng.

Từ những yêu cầu đó, anh Minh tìm đến VinFast VF 9. Mẫu SUV điện có chiều dài hơn 5,1 m, trục cơ sở 3.149 mm và cấu hình ba hàng ghế, tạo nền tảng để đáp ứng đồng thời hai nhu cầu tưởng chừng đối lập: giữ được sự chỉn chu trong công việc nhưng vẫn đủ không gian cho gia đình đa thế hệ.

Khi gia đình có thêm ông bà hoặc người thân đi cùng, ba hàng ghế giúp phân bổ vị trí thuận tiện hơn, hạn chế cảm giác chen chúc. Người lớn tuổi có thể lựa chọn vị trí dễ ra vào, trong khi trẻ nhỏ vẫn có đủ không gian để ngồi thoải mái trên những chặng dài.

“Trước đây, mỗi lần cả nhà đi đông, tôi phải cân nhắc dùng thêm một xe. Với VF 9, mọi người có thể ngồi chung, việc sắp xếp cũng gọn hơn nhiều”, anh Minh cho biết.

Trong ngày làm việc, vóc dáng bề thế cùng cabin yên tĩnh giúp mẫu SUV điện đáp ứng yêu cầu khi gặp gỡ khách hàng, đối tác. Vị trí ngồi cao hỗ trợ tầm quan sát, trong khi các công nghệ hỗ trợ lái góp phần giảm áp lực khi người dùng phải di chuyển liên tục.

“Với VF 9, tôi không phải chọn một chiếc xe cho công việc và một chiếc khác cho gia đình”, anh Minh nhận xét.

Đi xa ba thế hệ vẫn thoải mái

Nếu không gian ba hàng ghế giúp VF 9 thoải mái chở nhiều thành viên, phạm vi di chuyển và tiện nghi lại phát huy giá trị trên những chuyến đi dài. Đây cũng là phần quan trọng trong bài toán chọn một chiếc xe dùng chung cho cả gia đình.

VF 9 có phạm vi di chuyển lên tới 626 km mỗi lần sạc đầy. Thông số này giúp chủ xe chủ động hơn khi sắp xếp các chuyến liên tỉnh hoặc kỳ nghỉ dài ngày.

Chị Thanh Vân (39 tuổi), chủ xe VF 9, hiện là quản lý một trung tâm giáo dục tại TP.HCM, thường đưa bố mẹ và hai con đi chơi vào cuối tuần. Theo chị, phạm vi di chuyển dài giúp gia đình giảm bớt việc phải tính toán điểm nạp năng lượng trên các cung đường.

Khi cần bổ sung năng lượng, VF 9 có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 35 phút ở điều kiện phù hợp. Với gia đình nhiều thế hệ, khoảng thời gian này có thể kết hợp với việc ăn uống, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân hoặc để trẻ nhỏ vận động sau một chặng dài.

Sự thoải mái còn đến từ hệ thống điều hòa tự động ba vùng, cho phép điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng khu vực trong cabin. Trang bị này đặc biệt hữu ích khi người lớn tuổi, trẻ nhỏ và người cầm lái có nhu cầu làm mát khác nhau.

“Bố mẹ tôi không thích điều hòa quá lạnh, trong khi các con lại dễ nóng khi ngồi lâu. Việc có thể điều chỉnh nhiệt độ theo từng vùng giúp mọi người thoải mái hơn, nhất là trong những chuyến đi dài”, chị Vân cho biết.

Bên cạnh đó, khả năng cách âm và hệ thống treo khí nén giúp hạn chế cảm giác mệt mỏi khi thời gian di chuyển kéo dài. Hành khách phía sau có thể nghỉ ngơi, trò chuyện hoặc chăm sóc trẻ nhỏ thuận tiện hơn trong suốt chuyến đi.

Theo chị Vân, giá trị của một chiếc SUV lớn không chỉ nằm ở việc chở được nhiều người. Điều quan trọng là mỗi thành viên đều có đủ không gian và tiện nghi để hành trình đông người vẫn giữ được sự thoải mái.

Từ đưa đón con mỗi sáng, gặp gỡ đối tác trong ngày đến những chuyến đi ba thế hệ vào cuối tuần, VF 9 thể hiện khả năng “một xe, nhiều vai trò”. Không gian rộng, phạm vi di chuyển dài và tiện nghi chu đáo giúp mỗi lịch trình của gia đình trở nên thuận tiện, thoải mái hơn.