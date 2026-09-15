PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đồng thời Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó ông Bùi Minh Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Dương Trí Hội giữ chức Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Thành viên HĐQT.

Đại hội được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại PV GAS Tower, TP. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 95,7715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ PV GAS. Tham dự Đại hội, về phía cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có ông Trần Bình Minh – Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Petrovietnam. Về phía PV GAS có ông Bùi Minh Tiến, Người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại PV GAS, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGĐ), Ban Kiểm soát cùng các cổ đông của Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm ông Nguyễn Huy Hoàng – Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT, ông Trịnh Văn Khiêm – Thành viên HĐQT, ông Huỳnh Quang Hải – Phó TGĐ phụ trách Ban TGĐ Tổng công ty.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Bình Minh - Thành viên HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh trong 8 tháng đầu năm 2026, PV GAS đạt doanh thu hợp nhất trên 108,1 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 14,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt gần 11,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 130% kế hoạch năm. PV GAS thực hiện nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 155% kế hoạch năm.

Theo ông Trần Bình Minh, PV GAS đang hoạt động trong bối cảnh giá khí và thị trường năng lượng quốc tế biến động mạnh, trong khi nguồn khí nội địa tiếp tục suy giảm.

Petrovietnam đặt mục tiêu doanh thu PV GAS tăng bình quân 10-15% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2030, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 205.000-250.000 tỷ đồng, trong đó hoạt động kinh doanh quốc tế chiếm trên 30% và các sản phẩm, dịch vụ mới đóng góp trên 25%.

Cùng với đó, PV GAS được định hướng đầu tư các hệ thống LNG trung tâm tại một số khu vực trọng điểm, mở rộng sang năng lượng xanh, năng lượng mới và nghiên cứu đầu tư vào cả thượng nguồn lẫn hạ nguồn. Petrovietnam cũng đặt mục tiêu PV GAS vào Top 30 Fortune Southeast Asia vào năm 2030.

Công tác nhân sự là một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội. Trên cơ sở các tờ trình và kết quả bỏ phiếu điện tử, các cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Minh Tiến, ông Dương Trí Hội và ông Nguyễn Tuấn Anh làm Thành viên HĐQT PV GAS, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đồng thời thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo đề nghị của Petrovietnam - cổ đông lớn của PV GAS, tập trung vào việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại PV GAS

Ngay sau khi Đại hội hoàn thành công tác bầu cử, PV GAS đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ, về phía Petrovietnam có sự hiện diện của đồng chí Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cùng các thành viên HĐTV, đại diện Ban TGĐ, các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Tại buổi lễ, ông Bùi Minh Tiến được trao Quyết định giữ chức Chủ tịch HĐQT PV GAS. Đồng thời, ông Dương Trí Hội được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc PV GAS, ông Nguyễn Tuấn Anh được trao quyết định giữ chức Thành viên HĐQT PV GAS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đồng chí Lãnh đạo Petrovietnam và PV GAS chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Việc hoàn thiện các vị trí chủ chốt giúp PV GAS củng cố cơ cấu quản trị, điều hành và tạo nền tảng cho việc triển khai các định hướng chiến lược trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chúc mừng cá nhân các đồng chí Bùi Minh Tiến và Dương Trí Hội cùng tập thể lãnh đạo, CBCNV PV GAS đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh, PV GAS giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực của quốc gia. Lãnh đạo Petrovietnam mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí Bùi Minh Tiến và đồng chí Dương Trí Hội sẽ cùng Đảng bộ, tập thể lãnh đạo, CBCNV PV GAS tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung sức, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Tập đoàn giao.

Petrovietnam có chủ trương thường xuyên rà soát và thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị thành viên để tạo cơ hội đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo. Với việc luân chuyển và tăng cường cán bộ lãnh đạo tại PV GAS lần này, Petrovietnam tin tưởng PV GAS sẽ có thêm động lực mới để thực hiện thành công chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến đại diện các đồng chí được bổ nhiệm cam kết tiếp thu các chỉ đạo giao nhiệm vụ của lãnh đạo Petrovietnam, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, khả năng, liên tục rèn luyện, phấn đấu, cùng tập thể PV GAS đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tập đoàn tin tưởng giao phó.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với cơ cấu quản trị được củng cố toàn diện, PV GAS tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng đổi mới. Bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng toàn thể người lao động PV GAS quyết tâm hiện thực hóa các định hướng chiến lược, khẳng định vai trò đơn vị chủ lực của Petrovietnam và vị thế tiên phong của ngành công nghiệp khí Việt Nam.