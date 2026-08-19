Bỏ hơn 200 triệu đồng mua VinFast VF 3: Nước đi khôn ngoan của người dùng

“Chốt” xe nhẹ nhàng, sử dụng lâu dài càng tiết kiệm

Vợ chồng anh Lê Minh Tú (Bắc Ninh) từng cho rằng kế hoạch mua ô tô phải chờ thêm vài năm. Gia đình có con nhỏ, khoản tích lũy chưa đủ lớn khiến anh chị luôn phải cân nhắc mỗi khi muốn lên đời 4 bánh.

Sự xuất hiện của VF 3 đã thay đổi kế hoạch ấy. Với giá niêm yết từ 285 triệu đồng, mẫu mini-SUV điện nằm trong nhóm ô tô mới dễ tiếp cận nhất trên thị trường. Người mua cũng có thể lựa chọn phương án trả góp phù hợp với khả năng tài chính, thay vì phải dồn một khoản tiền lớn ngay từ đầu.

“Chúng tôi chọn trả trước 0 đồng, mỗi tháng góp một khoản cố định nên dễ tính toán và lên kế hoạch chi tiêu hằng tháng”, anh Tú chia sẻ.

Lợi thế về giá tiếp tục được thể hiện khi ô tô điện chạy pin được áp dụng mức lệ phí trước bạ 0%. Nhờ đó, số tiền cần chuẩn bị để VF 3 lăn bánh thấp hơn đáng kể so với một mẫu xe xăng có giá niêm yết tương đương.

Theo reviewer kênh Mê xe, VF 3 nằm trong “khung giá gần như không có đối thủ”. Để mua một mẫu ô tô xăng mới, khách hàng thường phải tăng ngân sách thêm khoảng 100 triệu đồng, tương đương hơn 30% số tiền dự kiến ban đầu. Thậm chí, nếu tận dụng tốt voucher dành cho chủ xe xăng VinFast (trị giá tới 80 triệu đồng), chi phí thực tế để sở hữu VF 3 chỉ hơn 200 triệu đồng.

Bài toán kinh tế còn trở nên “dễ thở” hơn sau khi nhận xe. Khách hàng cá nhân mua ô tô điện VinFast được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với lịch trình chủ yếu gồm đi làm, đưa đón con và di chuyển trong thành phố, chính sách này có thể giúp nhiều chủ xe gần như không phát sinh chi phí năng lượng.

Về chi phí bảo dưỡng, theo reviewer kênh Xế Cộng, mỗi lần vào xưởng, mẫu xe cỡ nhỏ của VinFast chỉ tốn khoảng 400.000 – 500.000 đồng. Mốc bảo dưỡng cũng lên tới 15.000 km/lần, gấp 3 lần các mẫu xe xăng.

“Với người dùng gia đình, một năm có lẽ chỉ cần đi bảo dưỡng một lần. Thậm chí, có khi đi cả năm cũng không đến mốc bảo dưỡng. Nói chung đặc thù của xe điện mọi chi phí đều rất rẻ”, đại diện kênh Xế Cộng cho biết.

Nhỏ gọn mà đủ đầy công năng

Không chỉ dễ sở hữu, VF 3 ghi điểm ở sự tiện lợi hằng ngày. Gia đình chị Phạm Thu Hà (TP.HCM) đã có một chiếc ô tô cỡ lớn phục vụ những chuyến đi xa. Tuy nhiên, khi cần đưa con đến trường, ghé chợ hoặc giải quyết công việc trong nội đô, kích thước lớn khiến chị mất nhiều thời gian xoay xở. Vì vậy, chị quyết định mua thêm VF 3 làm phương tiện đi phố.

“Xe nhỏ nên luồn hẻm, quay đầu hay tìm chỗ đỗ đều nhàn. Khi chỉ cần đưa con đi học hoặc ghé chợ, tôi luôn chọn VF 3 thay vì chiếc xe lớn của gia đình”, chị Hà cho biết.

Kích thước bên ngoài nhỏ gọn không đồng nghĩa không gian bên trong bị thu hẹp quá mức. VF 3 có chiều dài 3.190 mm và chiều dài cơ sở 2.075 mm. Thiết kế thân xe dạng hộp giúp tối ưu khoảng không phía trên đầu, đồng thời tạo cảm giác thoáng hơn cho người ngồi.

Trải nghiệm thực tế, đại diện kênh Xế Cộng đánh giá hàng ghế thứ hai đủ rộng cho nhu cầu của gia đình nhỏ. Khi cần chở thêm hành lý, người dùng có thể gập hàng ghế sau để mở rộng khoang chứa đồ, phù hợp với những chuyến mua sắm hoặc dã ngoại ngắn ngày.

Đáng chú ý, VF 3 còn có sẵn loạt trang bị “xa xỉ” ở tầm giá như camera lùi, màn hình hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, trợ lý ảo ra lệnh giọng nói…

Sự kết hợp giữa giá mua hời, chi phí vận hành gần như không đáng kể trong khi vẫn đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng từ đi lại hàng ngày đến đi đường dài, VF 3 giúp nhiều gia đình Việt hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô sớm hơn dự định.