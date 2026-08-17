Chủ xe VinFast VF 7: Đi hàng trăm km giữa mùa hè, cả nhà vẫn “khỏe re”

Không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và loạt trang bị “ra trò” giúp VinFast VF 7 biến những hành trình hàng trăm, hàng nghìn km giữa mùa hè thành trải nghiệm dễ chịu cho cả gia đình.

Tạm biệt mùi xăng, dầu và không gian chật chội

Những chuyến du lịch đường dài vào mùa hè có thể nhanh chóng trở thành thử thách nếu hành khách phải ngồi nhiều giờ trong không gian chật chội, nóng bức và ồn ào. Đây cũng từng là nỗi ngại của gia đình anh Xuân Thao (Thái Bình) mỗi khi lên kế hoạch đi xa.

Từ khi chuyển sang VinFast VF 7 vào năm ngoái, anh Thao cho biết gia đình chủ động hơn hẳn trong mỗi chuyến đi và quan trọng hơn, mọi thành viên đều cảm thấy thoải mái hơn khi phải ngồi trên xe nhiều giờ liên tục.

Không gian là một trong những điểm anh đánh giá cao nhất. VF 7 sở hữu chiều dài cơ sở 2.840 mm, sàn xe phẳng giúp khu vực hàng ghế sau rộng thoáng, tạo khoảng để chân thoải mái cho hành khách.

“Với VF 7, các con tôi có thể ngồi thẳng chân, xoay xở thoải mái ở hàng ghế sau mà không bị gò bó”, anh Thao nói.

Đặc trưng vận hành êm của động cơ điện cũng phát huy giá trị rõ rệt trên những chuyến đi dài. Việc không có tiếng động cơ gầm lên mỗi khi tăng tốc, kết hợp khả năng cách âm của cabin, giúp không gian bên trong yên tĩnh hơn. Theo anh Thao, trên những chặng cao tốc dài, các con có thể ngủ phần lớn quãng đường mà ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn hay rung động.

Còn với anh An Trung (Long Biên, Hà Nội), người vừa hoàn thành một hành trình Bắc - Nam bằng VF 7, “vũ khí” đáng giá nhất trong những ngày hè lại là khả năng chủ động làm mát cabin trước khi lên xe.

“Mùa hè tôi thường bật điều hòa từ xa bằng điện thoại trước khoảng 10-20 phút. Lúc cả nhà ra xe thì cabin đã mát sẵn, không phải ngồi chờ giữa trời nóng. Xe điện cũng không có mùi khí thải nên những lúc dừng nghỉ hay lên xuống xe cảm giác dễ chịu hơn”, anh Trung cho biết.

Bớt tiền nuôi xe, thêm ngân sách tận hưởng

Một rào cản lớn khác với trải nghiệm du lịch hè bằng xe xăng truyền thống là chi phí nhiên liệu ngày càng lớn. Với VF 7, áp lực này được giải quyết triệt để nhờ hệ sinh thái vận hành siêu tiết kiệm.

Anh Đào Dũng cho biết, mỗi chuyến đi dài bằng xe xăng đồng nghĩa với một khoản ngân sách riêng cho nhiên liệu, có thể tới cả chục triệu đồng. Với VF 7, chính sách miễn phí sạc của VinFast giúp khoản chi cho năng lượng của gia đình anh giảm mạnh.

Bài toán đi xa cũng trở nên thuận tiện hơn khi người dùng có thể kết hợp thời gian sạc với những lần nghỉ chân. Hiện tại, mạng lưới V-Green hiện diện trên nhiều tuyến đường tại 34 tỉnh, thành, giúp chủ xe chủ động lựa chọn điểm dừng phù hợp với lịch trình.

Điều này được anh An Trung (Hà Nội) kiểm chứng trong chuyến đi kéo dài 15 ngày vừa qua. Thay vì xây dựng cả lịch trình quanh việc sạc pin, anh thường chọn những thời điểm gia đình cần ăn uống hoặc nghỉ ngơi để bổ sung năng lượng cho xe.

“Tôi tiện ở đâu thì sạc ở đó. Trạm sạc có ở nhiều nơi từ Bắc vào Nam nên trong suốt chuyến đi, chuyện nạp pin cho VF 7 chưa bao giờ khiến tôi phải đau đầu”, anh Trung kể.

Không chỉ tiết kiệm trong quá trình sử dụng, VF 7 còn có lợi thế từ loạt chính sách giúp người mua nhẹ gánh ngay từ thời điểm sở hữu xe. Chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng tiếp cận khoản vay với vốn đối ứng từ 0 đồng. Khách hàng đủ điều kiện theo chương trình tri ân chủ xe xăng VinFast chuyển đổi xanh còn có thể sử dụng voucher trị giá tới 80 triệu đồng khi mua ô tô điện mới. Song song đó, chủ xe được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029.

Từ những chuyến đi cuối tuần đến hành trình xuyên Việt kéo dài nhiều ngày, VF 7 đang cho thấy giá trị của một mẫu xe gia đình “cân” tốt cả sự thoải mái, tính tiện dụng lẫn bài toán kinh tế.