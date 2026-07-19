Việt Nam lọt tốp đầu Olympic Hóa học quốc tế

Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO) Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, tại Kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh đã đạt thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2026. Ảnh: MOET.

Xét về số lượng Huy chương Vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng với các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ.

4 học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026):

1. Em Nguyễn Mạnh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Vàng.

2. Em Nguyễn Thế Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Vàng.

3. Em Trần Hoàng Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Vàng.

4. Em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ: Huy chương Vàng.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu (top 1-3) tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế.

Trong giai đoạn 2020-2026, đội tuyển Việt Nam đã giành 25 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự, một trong những thành tích nổi bật của Việt Nam tại các kỳ IChO.

IChO 2026 được tổ chức tại thủ đô Tashkent Uzbekistan từ ngày 10 đến ngày 19/7/2026, với sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lí thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác.