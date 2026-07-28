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[VIDEO] Việt Nam mất một tỷ phú, bảy người còn lại mất hơn 3 tỷ USD

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[VIDEO] Việt Nam mất một tỷ phú, bảy người còn lại mất hơn 3 tỷ USD

Theo Forbes, Việt Nam mất tỷ phú Nguyễn Đăng Quang khỏi danh sách, trong khi bảy tỷ phú còn lại mất hơn 3 tỷ USD tổng cộng.

Minh Quân - Hà Anh
#mất tỷ phú Nguyễn Đăng Quang #giá trị tài sản tỷ phú Việt Nam #mất hơn 3 tỷ USD của tỷ phú Việt #thay đổi danh sách tỷ phú Forbes #ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Việt

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