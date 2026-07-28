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[VIDEO] HoREA đề nghị bỏ giới hạn đặt cọc 5% để thu tiền sớm

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[VIDEO] HoREA đề nghị bỏ giới hạn đặt cọc 5% để thu tiền sớm

Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề xuất bỏ giới hạn đặt cọc 5% để tạo điều kiện nhận tiền sớm từ chủ đầu tư dự án.

Minh Quân - Hà Anh
#đề xuất bỏ giới hạn đặt cọc 5% #thu tiền sớm trong dự án bất động sản #quy định về nhận tiền cọc của chủ đầu tư #chính sách phát triển thị trường bất động sản #vai trò của Hiệp hội BĐS TPHCM

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