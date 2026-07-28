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[VIDEO] Tài xế ngủ gật gây cháy xe khách 7 người chết ở Đồng Nai bị khởi tố

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[VIDEO] Tài xế ngủ gật gây cháy xe khách 7 người chết ở Đồng Nai bị khởi tố

Tài xế Trần Thanh Hải bị khởi tố sau vụ cháy xe khách thảm khốc tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong, liên quan đến an toàn giao thông.

Minh Quân - Hà Anh
#Tài xế ngủ gật gây tai nạn giao thông #Khởi tố vụ cháy xe khách Đồng Nai #Tình hình tai nạn đường bộ nghiêm trọng #Ảnh hưởng đến an toàn giao thông #Hậu quả vụ cháy xe khách thảm khốc

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