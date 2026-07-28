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[VIDEO] Từ 21/7: Phạt tới 100 triệu đồng nếu thông đồng cản trở thuế

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[VIDEO] Từ 21/7: Phạt tới 100 triệu đồng nếu thông đồng cản trở thuế

Chính phủ ban hành Nghị định 291/2026 xử phạt hành chính về thuế, cấm thông đồng cản trở cơ quan thuế xác minh, phạt tới 100 triệu đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định xử phạt hành chính về thuế #tăng cường chống thông đồng trong thuế #xác minh thuế và xử phạt #tác động của Nghị định 291/2026 #hình phạt cản trở cơ quan thuế

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