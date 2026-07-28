[GALLERY] Hongqi Golden Sunflower, xe sang Trung Quốc đắt gấp đôi Rolls-Royce

Trong năm 2025, dòng xe siêu sang Golden Sunflower của Hongqi đã tìm được 1.400 khách hàng trong khi con số tương ứng của Rolls-Royce là khoảng 700 chiếc.
Cục CSGT thực hiện kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp vận tải hành khách sau chuỗi tai nạn gây thiệt hại lớn, 199 người tử vong trong 5 tháng.
Mới đây loạt hình ảnh thực tế của những chiếc Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã được các tư vấn bán hàng chia sẻ. Xe dự kiến ra mắt người dùng Việt khoảng tháng 8.
Một mẫu xe van điện giá rẻ mang thương hiệu Ford mới vừa được hé lộ với tên gọi Transit City, mẫu xe này có thể chạy được tối đa lên tới 381 km/ lần sạc.
Chiếc BMW M2 G87 đầu tiên đã về Việt Nam, nhiều khả năng được khách hàng đặt trước. Xe sở hữu khối động cơ S58 mạnh 480 mã lực và nhiều trang bị đắt giá.
Chiếc siêu xe Maserati MC20 GT2 Stradale độc nhất vô nhị "hàng thửa" này được chế tác riêng cho một nhà sưu tập giàu có tại Đài Loan.
Được xây dựng từ hơn 20 năm trước để phục vụ tái định cư, 3 tòa N03, N04, N05 tại Khu đô thị Sài Đồng đến nay vẫn bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp.
Thông báo về triển lãm vũ khí ARMADA ở Kiev được đăng trên áp phích, kết hợp với các thông tin tình báo vào tên lửa của Nga ngay lập tức tấn công.
Dựa trên cơ sở của "đàn anh" Suzuki Vitara, Brezza đã trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời đem tới nhiều thay đổi, đặc biệt là động cơ mạnh và giá rẻ hơn.
Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều địa phương trên cả nước tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Yamaha Đài Loan vừa cho ra mắt mẫu xe ga BW'S Urban Explorer Edition 2026 bản đặc biệt. Xe sở hữu thiết kế độc đáo, thể thao và giới hạn chỉ 500 chiếc
Theo một số nguồn tin, BYD Qin Max sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 13/8 tới. Xe có kích thước ngang Toyota Camry, hỗ trợ sạc đầy pin chỉ 9 phút.
Ford sử dụng AI để tái hiện màn ra mắt của mẫu xe ý tưởng Aurora 1964, qua đó cho thấy nhiều công nghệ từng được xem là viễn tưởng nhưng nay đã thành hiện thực.
MINI Aceman chạy điện mới ra mắt Việt Nam có giá từ 2,419 tỷ đồng - đắt ngang với các mẫu SUV hạng D cao cấp từ BMW hay Mercedes dù có kích thước nhỏ hơn nhiều.
Nổi tiếng bởi những chiếc siêu SUV theo chủ đề quân sự, Rezvani đã biến chiếc siêu xe Lamborghini Huracan thường thành một siêu xe địa hình mang tên Dune.
Aston Martin Vanquish vừa ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm dòng xe được sản xuất, chia đều cho hai kiểu thân xe Coupe và Volante giới hạn chỉ 50 chiếc.
Quân đội Nga sử dụng chiến thuật “chia bánh” trong chiến dịch vây ép thành phố Konstantinovka ở phía tây tỉnh Donetsk.
Kawasaki chính thức ra mắt mẫu KLX150SM 2027 cùng phiên bản KLX150SM SE 2027 tại thị trường Indonesia, tiếp tục mở rộng danh mục xe supermoto cỡ nhỏ.
Hyundai đang chuẩn bị tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) dành cho SantaFe 2027 thế hệ mới với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế và kỹ thuật.
Great Wall Motor (GWM) vừa công bố kế hoạch mở rộng sản phẩm tại nhiều thị trường, trong đó mẫu bán tải cỡ trung Poer Sahar (P500) được kỳ vọng sẽ về Việt Nam.
Mazda 3 và CX-30 2026 được trang bị động cơ hybrid nhẹ e-Skyactiv G 2.5L, bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) được cải tiến và nhiều trang bị hơn.
Mẫu SUV cỡ lớn Toyota Sequoia 2027 nâng cấp bổ sung màn hình lớn hơn trên toàn bộ các phiên bản, cùng với camera hành trình có giới hạn ghi hình bất thường.