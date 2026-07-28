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[VIDEO] Cục CSGT tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải sau loạt tai nạn

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[VIDEO] Cục CSGT tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải sau loạt tai nạn

Cục CSGT thực hiện kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp vận tải hành khách sau chuỗi tai nạn gây thiệt hại lớn, 199 người tử vong trong 5 tháng.

Minh Quân - Hà Anh
#kiểm tra toàn diện doanh nghiệp vận tải #tăng cường an toàn giao thông #chuỗi tai nạn thảm khốc #phản ứng của Cục CSGT #giảm thiểu tai nạn giao thông

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