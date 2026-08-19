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[VIDEO] Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý hình sự nhà đất công Hà Nội, Hải Phòng

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[VIDEO] Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý hình sự nhà đất công Hà Nội, Hải Phòng

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội và Hải Phòng rà soát toàn bộ nhà đất công, xử lý sai phạm và chuyển hồ sơ điều tra nếu có dấu hiệu hình sự.

Minh Quân - Hà Anh
#xử lý sai phạm nhà đất công tại Hà Nội và Hải Phòng #yêu cầu rà soát tài sản công #chuyển hồ sơ điều tra sai phạm hình sự #vai trò Thanh tra Chính phủ trong quản lý đất đai #điều tra vi phạm pháp luật đất đai

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