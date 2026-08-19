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[VIDEO] Cảnh báo bẫy nợ vay mua nhà khi lãi suất lên tới 15%

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[VIDEO] Cảnh báo bẫy nợ vay mua nhà khi lãi suất lên tới 15%

Chuyên gia cảnh báo người vay mua nhà cần giữ nợ ở mức 60% giá trị căn hộ và yêu cầu ngân hàng làm rõ lãi suất thả nổi lên tới 15%.

Minh Quân - Hà Anh
#bẫy nợ vay mua nhà #ảnh hưởng lãi suất 15% #quản lý nợ hợp lý #vai trò ngân hàng trong vay mua nhà #cảnh báo người vay nhà

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