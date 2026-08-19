Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Grab bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt gần 1,4 tỉ đồng vì 6 sai phạm

SPOTLIGHT

[VIDEO] Grab bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt gần 1,4 tỉ đồng vì 6 sai phạm

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Grab gần 1,4 tỉ đồng vì 6 vi phạm về thông tin cá nhân và quảng cáo trên ứng dụng tại Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Xử phạt Grab về vi phạm thông tin cá nhân #Quy định cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ #Ảnh hưởng của các vi phạm đến người dùng #Chính sách xử lý vi phạm của Ủy ban Cạnh tranh #Tác động pháp lý đối với doanh nghiệp công nghệ

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT