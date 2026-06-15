Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] SpaceX ký thỏa thuận điện toán đám mây hàng chục tỉ USD với Google

SPOTLIGHT

[VIDEO] SpaceX ký thỏa thuận điện toán đám mây hàng chục tỉ USD với Google

Trước IPO, SpaceX hợp tác với Google trị giá hàng chục tỉ USD, cung cấp 110.000 chip Nvidia, trả 920 triệu USD mỗi tháng đến 2029.

Minh Quân - Hà Anh
#Hợp tác SpaceX và Google #Đầu tư điện toán đám mây #Cung cấp chip Nvidia #Chiến lược IPO của SpaceX #Quan hệ công nghệ lớn

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT