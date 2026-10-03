[GALLERY] Con gái Minh Nhựa khoe ảnh bầu lần 5 đẹp rạng rỡ

Ở những tháng cuối thai kỳ, Joyce Phạm tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ với loạt ảnh bầu được đầu tư chỉn chu, khoe sắc vóc nổi bật dù bụng đã lớn rõ rệt.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Joyce Phạm tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ với loạt ảnh bầu được đầu tư chỉn chu, khoe sắc vóc nổi bật dù bụng đã lớn rõ rệt.
Toyota vừa ra mắt Grand Highlander 2027 phiên bản Woodland Edition, được bổ sung một số trang bị nhằm tăng khả năng vận hành trên những cung đường địa hình nhẹ.
BMW X3 M50 xDrive 2027 đã chính thức trình làng, bổ sung động cơ 6 xi-lanh mạnh mẽ hơn, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7, đi kèm gói thiết kế Black Package.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Dần có tín hiệu thuận lợi, dễ gặp người hỗ trợ, tuổi Tỵ tránh nóng vội và hạn chế quyết định lớn.
Mercedes-Benz Việt Nam bổ sung GLC 350e 4MATIC sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) và điều chỉnh giá bán đề xuất của GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC.
Được đầu tư tiền tỷ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống hầm đi bộ tại Hà Nội đang rơi vào nghịch lý: hạ tầng dần xuống cấp, thiếu vắng người sử dụng.
Honda Việt Nam vừa ra mắt GB350S, mẫu môtô phân khối lớn nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe sử dụng động cơ 350cc, trang bị ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo HSTC.
Honda Civic Type R 2027 bản nâng cấp giữa vòng đời nhận được những thay đổi tập trung vào khí động học, khả năng làm mát, hệ thống treo và trải nghiệm lái.
Á hậu Lê Phương Khánh Như gây chú ý với bộ ảnh profile chính thức, đồng thời tích cực trau dồi kỹ năng và tham gia các hoạt động trước ngày tranh tài.
Khả Ngân lần đầu để lộ bụng bầu trong loạt ảnh đời thường, sau thời gian xác nhận chuyện tình cảm với Nhan Phúc Vinh.
Bộ đôi Honda ADV350 và Forza 350 2026 đã có phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ loài Rồng Trung Quốc, với số lượng sản xuất giới hạn 1000 chiếc mỗi dòng.
Mẫu xe SUV địa hình cỡ lớn Chery Jetour G700 2027 vừa chính thức ra mắt với cản trước mới, ngoại thất chỉnh sửa nhẹ và chạy hệ điều hành Huawei ADS 5.0.
Lực lượng Cảnh sát Dubai mới đây tiếp tục khẳng định độ chịu chơi khi bổ sung vào đội hình ôtô tuần tra một chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast đã qua nâng cấp.
BYD Seagull 2027 thuần điện sở hữu nội thất với ghế lái massage và màn hình cỡ lớn, xe được trang bị chức năng sạc siêu nhanh từ 10% lên 97% trong 9 phút.
Nước chưa rút, người dân TP HCM phải thức trắng đêm để dọn nhà, bơm nước, trong khi hàng loạt xe máy xếp hàng chờ sửa vì chết máy do ngâm nước.
Ngày thứ hai liên tiếp TP HCM mưa to gió lớn kèm sấm chớp rền trời. Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước và cây xanh ngã đổ đè người đi đường.
Sau Ấn Độ, Skoda Slavia 2027 giá rẻ sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam, cạnh tranh với Hyundai Accent, Volkswagen Virtus và Honda City.
Honda Prelude 2027 Limited Edition được giới thiệu tại Nhật Bản vào tháng 6 và sẽ được đưa tới châu Âu vào mùa thu năm nay, kèm bản màu sơn đặc biệt tại Mỹ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/10/2026, Thiên Bình lợi thế trong công việc, Cự Giải hướng nhiều hơn về gia đình, các cung khác cần cân bằng cảm xúc và lý trí.
Sáng 1/10, cửa ngõ TP HCM rơi vào cảnh nghẹt thở khi hàng nghìn xe nối đuôi nhau hơn 5 km, nhiều tài xế “chôn chân” nhiều giờ giữa dòng phương tiện đặc kín.
Hyundai Tucson 2027 tiếp tục được bắt gặp tại Hàn Quốc với hai tùy chọn màu ngoại thất Xám Titan Dark Gray và Bạc Metallic Silver, nổi bật thiết kế vuông vức.